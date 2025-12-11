보훈장관, ‘4·3 학살’ 박진경 유공자 논란에 제주 찾아 “송구하다”

제주4·3 당시 강경 진압을 주도한 고(故) 박진경 대령이 국가유공자로 등록돼 제주 지역사회에서 강한 반발이 나온 가운데 권오을 국가보훈부 장관이 직접 제주를 찾아 사과했다.

권오을 국가보훈부 장관은 11일 제주시 봉개동 제주4·3평화공원을 찾아 참배했다.

권오을 국가보훈부 장관(오른쪽)과 오영훈 제주지사가 11일 제주도청에서 면담하고 있다. 제주도 제공

권 장관은 취재진과의 인터뷰에서 “유족들의 오랜 세월 아픔과 억울함을 국가가 해소해야 하는데 어제(10일) 예기치 않게 그런 기사를 봤다”며 “국가보훈부 장관으로서 희생자 유족들과 제주도민들께 정말 송구스럽다는 말씀을 드린다”며 고개를 숙였다.

권 장관은 이어 “유족들 만나 말씀을 더 드리겠지만 오영훈 지사도 만나 뵌 다음 국가보훈부의 입장, 이재명 정부의 입장을 분명히 말씀을 드려야겠다는 생각으로 더 늦기 전에 왔다”고 말했다.

유공자 지정 취소에 대해선 “절차를 모두 검토했지만, 그것은 입법을 통해서 해결해야 할 문제기 때문에 이 시점에서 장관이 언급을 하기엔 조심스럽다”고 답했다.

그러면서 “현 제도에서는 등록을 취소할 수 없는 상황”이라며 “입법 미비 사항에 대해서는 후속 조치가 있을 것이고, 국가보훈부도 대처를 할 것”이라고 덧붙였다.

참배를 마친 권 장관은 위패봉안실을 찾아 방명록에 ‘제주 4·3희생자와 유족들의 아픔과 억울함을 해소하도록 국가가 최선을 다하겠다’고 남겼다.

권 장관은 제주4·3평화재단 대회의실에서 제주4·3희생자유족회를 만난 자리에서도 “‘아픔을 치유하지는 못 해줄망정 상처를 더 냈구나’라는 생각에 국가보훈부 장관으로서 상당히 송구스럽다”며 거듭 사과했다.

권 장관은 이날 제주도청을 방문해 오영훈 제주지사와 만나 입장을 전했다.

서울보훈지청은 지난 10월 무공수훈을 근거로 박진경 대령 유족이 낸 국가유공자 등록 신청을 승인했다. 지난달 4일에는 이재명 대통령과 권 장관의 직인이 찍힌 국가유공자증도 유족에 전달됐다.

박진경 대령은 1948년 5월 당시 제주에 주둔하고 있던 9연대장으로 부임해 도민에 대한 강경 진압 작전을 지휘한 인물로, 4·3단체들로부터 양민 학살 책임자라는 비판을 받아왔다.

그는 부임 한 달여 만인 1948년 6월 18일 대령 진급 축하연을 마치고 숙소에서 잠을 자던 중 부하들에게 암살당했고, 1950년 12월 을지무공훈장에 추서됐다.

