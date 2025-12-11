“직원 자부심이 경쟁력”…선양소주, 일·생활 균형 우수기업 2회 수상

충청 주류기업 선양소주가 노동자 삶의 질과 기업 생산성을 높인 모범기업으로 선정됐다. 2019년에 이어 두 번째 수상이다.

선양소주는 정부의 ‘2025 대한민국 일·생활 균형 우수기업’에 뽑혔다고 11일 밝혔다.

조웅래 선양소주 회장. 선양소주 제공

고용노동부와 산업통상부, 중소벤처기업부는 근무 혁신으로 노동자 삶의 질과 기업 생산성을 높인 모범 기업을 공동 선정하고 있다.

선양소주는 2019년에 이어 두 번째로 ‘사람과 사람 사이’라는 경영 철학을 기업 문화에 접목해 임직원들의 신체적·정신적 건강 관리에 힘써온 점을 인정받았다.

선양소주는 유연근무제 정착, 연차휴가 촉진 및 휴가 장려, 가정의 날 및 워라밸 데이 운영, 육아 지원제도 확대 등 일·가정이 양립할 수 있는 복지 시스템을 갖춰 높은 점수를 받았다.

또 ‘마라톤 완주·기록 수당’과 ‘면 수습 마라톤’ 제도를 시행하면서 건강한 사내문화를 장려한 점에서 높은 평가를 받았다. ‘마라톤 완주·기록 수당’은 대회에 참가해 정해진 기록 내에 완주하면 1㎞당 1만∼2만원씩 수당을 지급하는 제도다.

선양소주는 계족산 황톳길 조성, 선양 맨몸 마라톤, 뻔뻔(funfun)한 클래식 등 지역사회 환원 사업도 매년 운영하고 있다.

김규식 선양소주 사장은 “회사의 지역사회 상생활동 정책 등에서 직원들이 갖는 자부심이 애사심으로 연결되면서 노사가 시너지를 내고 있다”며 “앞으로도 직원들이 회사와 가정에서 모두 만족을 느낄 수 있도록 실효성 있는 복지 제도를 발굴해 지역 사회에 모범이 되는 기업 문화를 만들어 나가겠다”고 말했다.

