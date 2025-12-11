프로스펙스, 겨울철 미끄럼 방지 기능 강화한 '패딩 방한화' 2종 출시

프로-스펙스는 겨울철 눈길·빗길에도 미끄럼 방지 기능을 강화한 패딩 소재 방한화 ‘히트 앤 그립’과 ‘히트 프리’를 출시했다고 11일 밝혔다.

새롭게 선보인 방한화 2종은 접지력이 뛰어난 밑창으로 겨울철 다양한 지면 환경에서도 안정적인 보행을 돕고, 우수한 보온성은 물론 생활 방수 기능까지 갖춰 발을 따뜻하고 쾌적하게 유지해주는 것이 특징이다.

먼저 ‘히트 앤 그립’은 러버 아웃솔(밑창)에 유리섬유를 보강해 미끄럼 방지 기능을 강화한 패딩 부츠다. 안감에는 기능성 섬유 브랜드 폴라텍(Polartec®)의 플리스(Fleece) 소재를 사용해 무게는 가벼우면서도 보온성이 뛰어나다. 신발 갑피에는 발수 원단을 적용해 눈과 비가 침투하는 것을 막아준다. 블랙 단일 색상으로 출시됐다.

신고 벗기 편한 슬립온 형태의 ‘히트 프리’는 기존 제품의 인기에 힘입어 신규 색상 ‘퍼플’을 새롭게 선보였다. 눈이 오거나 길이 얼기 쉬운 겨울 환경을 고려해 밑창에 접지력과 내구성이 우수한 맥스그립(MAXGRIP) 아웃솔을 적용했다.

신발 내부에는 3M사의 신슐레이트(ThinsulateTM) 충전재를 사용해 보온성을 높였으며, 갑피는 발수 코팅 처리로 생활 방수가 가능하다. 색상은 퍼플과 베이지 두 컬러로 출시됐다.

프로-스펙스 관계자는 “이번 신제품 2종은 겨울철 추위와 눈·비가 오는 다양한 날씨 환경에서도 편안하게 활동할 수 있도록 신발 밑창의 접지력을 강화하고, 생활 방수 기능을 더했다”며 “프로-스펙스의 방한화와 함께 따뜻하고 쾌적한 겨울을 보내길 바란다”고 말했다.

