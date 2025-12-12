정동영 “대북제재 유지, 대화에 도움 안돼”

정동영 통일부 장관이 북한과의 관계에서 대북 제재를 유지해야 협상력이 높아진다는 지적과 관련해 “오히려 그 반대”라고 말했다. 자신이 강조해 온 ‘평화적 두 국가론’에 대해서는 “통일지향, 평화적이란 표현을 빼고 ‘통일 포기론’, ‘두 국가’라고 왜곡하는 건 너무 정치적”이라고 주장했다.

정 장관은 10일 경기 고양시에서 통일부 출입기자단과 기자간담회를 갖고 통일·안보 현안 관련 입장을 밝혔다. 남북, 북·미 대화에 호응하지 않는 북한을 움직이기 위해 제재로 압박해야 한다는 주장에 대해 정 장관은 “북한 당국자들은 목에 칼을 들이대며 대화하자는 것에는 절대 응할 수 없다고 말한다”며 “북한의 핵·미사일 고도화는 제재·압박·고립 국면에서 일어난 일”이라고 일축했다.

정동영 통일부 장관이 11일 서울 종로구 정부서울청사에서 기자들의 질문에 답하고 있다. 연합뉴스

이는 케빈 김 주한 미국대사대리가 지난달 25일 정 장관을 만나 대북 제재와 북한 인권 문제를 대북 협상의 출발점으로 언급한 것과 상반된다. 김 대사대리는 앞서 정 장관이 “한·미 연합훈련 조정을 추진할 수 있다”고 밝힌 것에 대해서도 “한·미 훈련은 생명줄(lifeline)”이라며 우려를 표한 것으로 알려졌다.

위성락 국가안보실장도 “한·미 연합훈련을 한반도 비핵화 추진의 카드로 직접 고려하지는 않고 있다”고 했는데, 정 장관은 기존 입장을 고수하며 “(한·미 훈련이) 한반도 평화 목적 달성을 위한 수단일 뿐 목적이어선 안 된다”고 강조했다.

정 장관이 위 실장과 계속 이견을 보인다는 지적에 대해 정 장관은 “야당 시절 (위 실장과) 정당 외교활동을 같이하면서 이미 조율해 왔고, 목표는 같다”며 “방법론에서 차이가 있는 것”이라고 답했다. 미국 정부와 한국 정부 내에서 대북정책 방향이 일치하지 않는다는 평가에 정 장관은 “국방부·외교부·통일부의 존재 이유는 다르다”며 시각이 다르지만 각자 역할을 하는 것이라고 설명했다. 한·미 간 대북정책 공조 회의와 관련해선 “남북관계는 주권의 영역으로 동맹국과의 협의 주체는 통일부”라고 밝혔다. 이에 외교부는 11일 “양국 외교당국 간 소통을 발전시키고자 하는 공감대가 있다”며 “긴밀히 조율·소통하고 있다”고 우회적으로 반박했다.

한편 통일부가 이날 공개한 여론조사에서 국민 10명 중 8명가량(79.4%)은 ‘남북한이 전쟁 없이 평화롭게 공존하는 것이 통일보다 더 중요하다’고 답했다. ‘통일지향의 평화적 두 국가관계’에 대해 동의하는 응답은 69.9%였다. ‘남북 통일의 필요성’에는 62%가 공감했다. 이번 조사는 한국갤럽이 통일부 의뢰로 지난 2∼8일 전국 만 18세 이상 1005명에게 전화 인터뷰로 진행했으며, 95%의 신뢰수준에 표본오차는 ±3.1%포인트다.

