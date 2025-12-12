[재미로 보는 오늘의 운세] 12월 13일 (토요일) 건강 적신호… 컨디션 무너질 띠는?

쥐띠 96년생; 머뭇거리다 시기를 놓칠 수 있다. 84년생: 남에게 큰 충격을 주지 마라. 72년생: 새롭게 구상한 일을 실천 할때다. 60년생: 능력 밖의 일을 도모하지 말자. 48년생: 지나간 것은 빨리 잊을수록 좋다. 36년생: 맑은 연못에 비단잉어가 놀고 있구나.

소띠 97년생; 정들었던 곳을 떠날 때이다. 85년생: 친절하게 대하면 입지가 굳건해진다. 73년생: 악성 루머에 일일이 대응하지 말자. 61년생: 한번 실패는 성공의 어머니다. 49년생: 손으로 할 일을 발로하지 말자. 37년생: 투자나 매매에 유리한 시점이다.

호랑이띠 98년생: 친한 사람이 이익을 가져다준다. 86년생: 좋은 일 하고도 싫은 소리 듣는다. 74년생: 눈높이를 맞추지 못하면 고생한다. 62년생: 편협한 마음을 버리고 크게 생각하자. 50년생: 새로운 일이 나타나 고심이 된다. 38년생: 주변 상황에 민감하게 반응하지 말자.

토끼띠 99년생; 괜한 걱정에 사로잡혀 시간낭비다. 87년생: 반가운 소식이 멀리서 전해진다. 75년생: 말이나 행동에 절제가 따라야 한다. 63년생: 어려움 없이 일이 진행된다. 51년생: 법적인 문제에 연루되지 않도록 하자. 39년생: 가는 정이 있으면 오는 정도 있다.

용띠 00년생 여건이 좋지 않으니 자중해야 한다. 88년생: 상대방의 취향보다 성격파악이 우선이다. 76년생: 힘차게 나가지만 방심은 금물이다. 64년생: 오늘은 무슨 일이든 잘 풀리는 운이다. 52년생: 얼굴 붉히는 일이 없도록 하라. 40년생: 충분히 생각하고 말하는 것이 좋다. 28년생: 재물이나 일거리를 잃는 운세다.

뱀띠 01년생 외국과 관련있는 일이 생긴다. 89년생: 지금같이 건강을 유지함이 좋겠다. 77년생: 내키지 않는 일을 맡아 고생이다. 65년생: 탐탁지 않은 일에는 진력하지 말자. 53년생: 앞만 보고 계속 달려나가자. 41년생: 타인에게 믿고 맡기는것 조심하자 . 29년생: 고집하지 말고 강온 전략을 써라.

말띠 02년생 새로운 거래선이 나타난다. 90년생: 윗사람의 조언을 따르면 대길하다. 78년생: 전체적인 흐름을 따르면서 일하자. 66년생: 노력으로 인품을 쌓는 것에 공부하자. 54년생: 사업자는 거래처가 형성된다. 42년생: 자녀문제로 약간의 근심이다. 30년생: 겸손이 과하면 실망을 안겨줄 뿐이다.

양띠 03년생 결혼자의 건강을 채크하자. 91년생: 보완관계를 유지하는 일이 시급하다. 79년생: 자기의 잘못이 아닌데 책임이 온다. 67년생: 손실이 따르니 자금관리 잘하자. 55년생: 이성관계로 적은 걱정이 온다. 43년생: 말하기 힘든 일이 생긴다. 31년생: 건강에 이상이 생길 조짐이 보인다.

원숭이띠 04년생 정신적으로 피곤한 운이다. 92년생: 작은 노력으로 큰 소득을 얻는다. 80년생: 보기에 흉하다고 험담하지 말자. 68년생: 다른 곳에서 직장의 의뢰가 온다 56년생: 대화로서 해결하여 문제를 풀자. 44년생: 옛 사람의 만남이 이루어지는 운세다. 32년생: 피치 못할 사정이 아니라면 중단하라.

닭띠 05년생 가벼운 질환과 집안에 근심이 온다. 93년생: 새로운 일을 시작하지 마라 81년생: 힘든 것을 택하는 것이 자신에게 좋다. 69년생: 진정한 자존심이 무엇인가를 생각하자. 57년생: 작지만 행운이 찾아온다. 45년생: 몸은 무거워도 마음은 가볍다. 33년생: 윗사람의 잘못된 점은 표현하지 마라.

개띠 06년생 여성은 애인과 즐거운이 있다. 94년생: 폭넓은 사고와 목표 의식이 분명하다. 82년생: 친한 친구라고 막말하지 말자. 70년생: 업무처리를 완벽하게 하고자 노력하자. 58년생: 자신의 행동에 조심하자. 46년생: 복잡한 문제로 잠시 헷갈리겠다. 34년생: 집안문제는 어려움 없이 해결된다.

돼지띠 95년생: 몸과 마음이 머물지 않으면 진행이 더디다. 83년생: 막무가내 일을 처리하면 탈이 난다. 71년생: 약속장소에 나가니 그 사람은 없구나. 59년생: 근시안적인 사고를 멀리하자. 47년생: 주변사람에게 자문을 구함이 좋다. 35년생: 강한 의욕만으로는 성사시키기 힘들다.

