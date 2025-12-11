[인사] 과학기술인공제회 외

과학기술인공제회 ◆본부장 승진 및 전보 △회원사업본부장 홍순조 △리스크관리본부장 박정훈 ◆실장 승진 △경영기획본부 재무회계실장 이진영 △리스크관리본부 리스크기획실장 이기수
리가켐바이오 △중개연구(TR)센터장 옥찬영
원익 <원익IPS> ◆전무 △이규민 이장은 ◆상무 △박정민 박창범 조일상 <원익QnC> ◆부사장 △이규엽 ◆전무 △홍정우 황의진 ◆상무 △김동현 <원익머트리얼즈> ◆부사장 △조병옥 현경호 ◆전무 △도현수 ◆상무 △임상준 <원익홀딩스> ◆전무 △정희찬 이호석 <원익PNE> ◆전무 △강재봉 ◆상무 △김기환
메리츠금융그룹 <메리츠금융지주> ◆상무 보직선임 △IR팀장 겸 경영지원팀장 김상훈 ◆상무보 보직선임 △IT담당 안운기(겸 메리츠화재 정보보안팀장) <메리츠화재> ◆부사장 보직선임 △자산운용실장 유승화 ◆부사장 승진 △리스크관리팀장 오종원 ◆전무 승진 △부동산운용실장 이훈표 △IT지원실장 장진우 ◆상무 승진 △기업보험총괄 최원준 △기업영업1본부장 김정진 △준법감시인 전우식 △장기보상지원팀장 황현수 ◆상무보 신규선임 △GA2본부장 이기수 △GA3본부장 배윤상 △TM사업부문장 이원진 △기업영업2본부장 최상규 △일반보험팀장 이명원 △장기상품팀장 이화진 <메리츠증권> ◆전무 승진 △주식운용본부장 문성복 △자본시장본부장 김민 △경영지원실장 명재열 ◆상무 승진 △구조화상품담당 김용강 △법인파생영업팀장 조영준 △프로젝트금융2팀장 임종철 △복합금융2팀장 김동진 <메리츠캐피탈> ◆상무 승진 △경영지원본부장 김경태 △준법감시인 소병욱 ◆상무보 신규선임 △오토금융2팀장 정영진 <메리츠대체투자운용> ◆상무 승진 △투자운용본부장 김경민(이상 내년 1월 1일 자)
중소기업중앙회 ◆승진 <1급> △대구지역본부 고종섭 △총무회계실 김종하 △협업사업실 현준 <2급> △기업성장실 박화선 △기획조정실 백동욱 정영호 △교육지원실 정인과 △제주지역본부 현승헌 <3급> △리스크관리실 김영진 △부동산투자실 김철현 △기업투자실 문재준 △금융투자실 박주현 △조합정책실 사민영 △인사실 왕선웅 △공제기금실 이명훈 △회원지원실 이윤정
