[이코노 브리핑] 나라살림 적자 10월까지 86조 ‘역대 세 번째’ 외

나라살림 적자 10월까지 86조 ‘역대 세 번째’

11일 기획재정부가 발표한 ‘월간 재정동향 12월호’에 따르면 10월 말 기준 총수입에서 총지출을 뺀 통합재정수지는 44조원 적자를 기록했다. 통합재정수지에서 국민연금 등 4대 보장성 기금을 차감한 관리재정수지는 86조1000억원 적자로 집계됐다. 이는 역대 세 번째로 많은 규모다. 총수입은 지난해 동기 대비 42조1000억원 증가한 540조8000억원으로 집계됐다.

“툭하면 교체”… 작년 車범퍼 교환·수리비 1.3조

지난해 국산차와 수입차의 범퍼 교환·수리비 규모는 총 1조3578억원으로, 자동차보험 전체 수리비 7조8423억원의 17.3%에 달하는 것으로 조사됐다. 보험연구원 전용식 선임연구위원은 11일 공개한 ‘자동차보험 차량 수리 관련 제도개선 방안’ 보고서에서 “경미손상 수리기준 법제화는 불필요한 범퍼 수리·교환을 줄이고, 수리 기간 단축과 부품비 절감 등으로 수리비를 낮춰 자동차보험료 인상 압력을 완화할 수 있다”며 “수리기준 강화로 교환 건수가 30% 줄면 수리비의 6.4%가 감소할 수 있다”고 분석했다.

푸본현대생명, 7000억 규모 유상증자 완료

푸본현대생명은 7000억원 규모의 유상증자를 완료했다고 11일 밝혔다. 푸본현대생명은 “금융시장의 리스크 확대와 강화된 자본 관리 요구에 대응하고, 재무건전성을 강화하는 차원”이라며 “이번 자본확충으로 자본 적정성 우려를 불식시키고 질적 개선의 발판을 마련하게 됐다”고 설명했다. 이에 따라 푸본현대생명의 4분기 말 지급여력(K-ICS)비율은 230%를 상회할 것으로 예상된다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지