닻 올린 국민성장펀드… 1호 투자로 ‘AI’ 유력

첨단전략산업 육성을 위해 150조원 규모를 투입하는 국민성장펀드가 공식 출범했다. 정부는 펀드 운용의 핵심인 의사결정체계를 민간 전문가 중심으로 꾸렸다. 펀드의 1호 투자처로는 반도체나 인공지능(AI) 관련 사업이 유력하게 거론되며 이르면 연내 확정될 전망이다.



금융위원회는 11일 서울 여의도 한국산업은행에서 국민성장펀드 출범식과 1차 전략위원회를 개최했다. 행사에는 이억원 금융위원장을 비롯한 금융권 주요 인사와 기획재정부, 과학기술정보통신부, 산업통상부 등 관계부처 실무자들이 참석해 펀드 운용 전략을 논의했다. 이 위원장은 “세계가 생존을 건 산업·기술 패권전쟁을 펼치고 있는 가운데 국가역량을 총동원해야 하는 시기”라며 “150조원 펀드와 금융지주 등이 공개한 530조원 규모의 민간 생산적 금융이 합쳐져 실질적인 성과를 내야 한다”고 당부했다.

민관 합동 미래 먹거리 육성… “대한민국 경제 재도약” 11일 서울 여의도 산업은행에서 열린 국민성장펀드 출범식에서 이억원 금융위원장(왼쪽 일곱번째부터)과 박현주 미래에셋그룹 회장, 서정진 셀트리온그룹 회장 등 참석자들이 기념 촬영을 하고 있다. 150조원 규모의 이 펀드는 민관이 합동으로 자금을 조성해 반도체와 인공지능 등 첨단전략산업 생태계 전반에 자본을 공급하는 방식으로 운영하게 된다. 연합뉴스

국민성장펀드는 반도체와 AI, 바이오 등 첨단전략산업 지원을 위해 향후 5년간 총 150조원을 투입하는 프로젝트다. 정부보증채 75조원에 민간자금 75조원으로 조성하고, 지원 방식은 직접투자(15조원), 간접투자(35조원), 인프라 투·융자(50조원), 초저리 대출(50조원)로 나뉜다. 이 중 초저리 대출은 산업은행이 역마진을 감수하며 2~3%대 금리로 자금을 공급하게 된다.



이날 공개된 운영방안을 보면 국민성장펀드는 관 주도를 탈피한 민간 중심의 의사결정체계로 운영된다. 투자는 크게 두 단계를 거쳐 결정되는데, 먼저 민간 금융 및 산업계 전문가와 산업은행 등으로 구성된 투자심의위원회가 개별 투자 건에 대한 실무 심사를 담당한다. 이어 법정 기구인 기금운용심의회(2단계)가 첨단전략산업기금 투입 여부를 최종 의결하는 구조다. 의사결정 구조를 단순화하고 투명한 절차를 통해 신속한 지원과 공정성을 동시에 확보하겠다는 취지다. 민관공동위원장은 이억원 위원장과 서정진 셀트리온그룹 회장, 박현주 미래에셋그룹 회장이 맡는다.



이날 서 회장은 자신이 회사를 창업할 당시를 언급하며 “이 펀드는 젊은 창업가들에게 뒤에 조국이 있다는 믿음을 주는 기회”라며 “단순한 자금 공급을 넘어 성장의 구조 자체를 바꾸는 국가 프로젝트가 되어야 한다”고 강조했다. 박 회장은 “150조원이 작아 보일 수 있지만 연간 20% 수익률로 복리 효과를 내면 10년 뒤 570조원이 되는 거대한 기회”라며 “민간 전문가에 대한 보상 체계와 벤처자금 회수 활성화를 위한 토큰증권(ST) 기반 디지털 거래소 등을 도입해야 한다”고 제언했다.

국민성장펀드의 1호 투자 대상은 이르면 연내 결정될 것으로 보인다. 그간 업계에서는 해남 솔라시도 국가AI컴퓨팅센터, SK하이닉스 용인 반도체 클러스터, 신안우이 해상풍력 프로젝트 등이 거론돼 왔다. 금융당국 관계자는 “특정 사업 하나를 지정하기보다 파급효과를 고려해 여러 프로젝트를 군으로 묶어 1호 투자처로 선정하는 방안도 고려하고 있다”고 밝혔다. 현재 지자체와 산업계에서 접수된 투자 수요는 100여건 153조원에 달해 선별 작업이 진행 중이다.



정부는 12월 중 기금운용심의회 구성을 마무리하고 내년도 운용 계획을 확정해 내년 초부터 본격적인 자금 집행에 나선다. 전체 자금의 40% 이상은 지역 산업과 인프라에 배정해 국가균형발전을 지원할 방침이다.

