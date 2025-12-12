정부, ‘빈집 활용 활성화’ 5곳 선정

인구감소지역 ‘빈집 활용 활성화 공모 사업’ 대상지로 부산 서구, 충북 제천시, 전남 담양·해남군, 경남 남해군이 낙점됐다.

행정안전부는 이달 중 지역별로 2억원씩 빈집 활용 활성화를 위한 특별교부세 10억원을 지원한다고 11일 밝혔다.

행안부에 따르면 부산 서구는 산비탈 도로변에 방치된 2층짜리 빈집을 리모델링해 철거 예정인 인근 경로당을 대체할 복합 편의 공간으로 바꾼다. 해남군도 마산면의 빈집을 주민 커뮤니티 공간으로 조성한다. 남해군은 방치된 빈집에 체류형 민박과 ‘내동천 상회’란 마을 상점을 만든다. 마을 상점에선 주민 주도형으로 추진 중인 ‘바람개비 마을 만들기’ 프로젝트와 연계해 바람개비 볼펜 등 각종 상품을 제작해 판매하게 된다. 담양군은 전남개발공사와 협업해 빈집을 귀농·귀촌인, 신혼부부 등을 위한 임대주택으로 활용할 예정이다. 공사가 빈집 매입, 군이 리모델링과 입주자 선정을 맡아 도시민 유입을 촉진하고 안정적인 정착을 돕는 전남형 농촌 정주 지원 사업의 모범 사례로 만들어 간다는 구상이다.

