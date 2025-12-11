편한신발 르무통, 2025매경광고대상 금상 수상

출처=르무통

‘편하지 않으면 출시하지 않는다’라는 브랜드 철학을 가진 걷기 편한 신발 브랜드 르무통(LeMouton)이 ‘편안함에 진심’ 캠페인으로 ‘2025 매경 광고대상’ TV부문 금상을 수상했다고 밝혔다.

이번 수상은 르무통이 브랜드 런칭 이후 꾸준히 지켜온 ‘편안함’이라는 본질적 가치와 이를 전달하기 위한 진정성 있는 노력이 대외적으로 인정받았다는 점에서 의미가 있다.

심사위원단은 이번 수상 선정 이유에 대해 “르무통의 광고는 브랜드가 추구하는 편안함의 본질적 가치를 진정성 있게 전달하고자 하는 의도가 돋보였다”라며, “제품 출시부터 원단 소재를 직접 개발하는 과정을 통해 편안함애 대한 르무통만의 확고한 철학을 엿볼 수 있었다”라고 호평했다.

금상을 수상한 ‘편안함에 진심’ 캠페인은 편안함을 위해 고민하고 노력하는 치열한 과정을 담백한 형태로 담아냈다. 특히, 모든 의사결정의 기준을 ‘고객 입장에서 정말로 편안한가’에 두고, 편안함에 대해서는 절대 타협하지 않겠다는 브랜드의 의지를 4편의 TVC 시리즈로 풀어냈다.

먼저, ‘세상에 없던 편안함을 만들고 싶었습니다.’ 편은 자연 소재 메리노 울에 르무통만의 기술력을 더한 특허 원단 ‘H1-TEX(에이치원텍스)’의 개발 스토리를 담아냈다. 이를 통해 르무통이 편안한 이유에 대한 기술적 근거를 제시하며, 소비자 신뢰를 높였다.

또한, ‘편안함에 진심, 우리는 르무통입니다.’ 편에서는 오랫동안 준비한 신제품임에도 불구하고 자체 기준인 ‘완벽한 편안함’에 미치지 못해 결국 출시를 포기했던 실제 사례를 광고 소재로 활용했다. ‘우리의 질문은 단 하나, 완벽하게 편안한가?’라는 내레이션은 르무통이 품질과 타협하지 않는 브랜드임을 명확히 보여준다.

이 외에도 ‘오직 편안함으로 오래 사랑받길 바랍니다.’ 편을 통해 지난 9년간 유행보다 편안함에 집중해 단 9가지 라인업만을 선보였으며, ‘오랫동안 사랑받는 브랜드’가 되겠다는 철학을 상징적으로 전달했다.

마지막으로 ‘르무통에는 걷기 지도자가 참 많습니다.’ 편에서는 ‘걷기 지도자 자격증’을 취득한 임직원들의 모습을 통해, 편한 신발의 가치와 더불어 고객들과 걷는 즐거움을 더 깊이 나누고자 하는 르무통의 진심 어린 태도를 보여주었다.

르무통 관계자는 “이번 수상은 르무통이 오래도록 지켜온 ‘편안함’이라는 가치가 다양한 분들께 진정성 있게 닿았다는 것을 의미한다고 생각.”한다며, “앞으로도 본질인 편안함에 집중하며, 고객들의 발걸음이 더욱 가볍고 즐거울 수 있도록 진심을 다하겠다.”고 소감을 전했다.

한편, 르무통은 이전에도 ‘편안함’과 ‘걷기’라는 브랜드 가치를 중심으로 다양한 활동을 진행해왔다. 걷기 좋은 길인 문경새재에서 오프라인 캠페인, 순천만국가정원에서 ‘르무통 빌리지’와 ‘르무통 산책회’ 개최, 국가유산청과 함께하는 '국가유산 방문 캠페인 - 산사의 길' 동참, 이어 일본 ‘도쿄 산책회’ 개최 등 다방면으로 활동을 꾸준히 이어왔다.

