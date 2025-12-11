김건희에 건너간 ‘1억 그림’, 진품 감정 신청했지만…국과수 “검증 불가”

1억원 상당의 고가 그림을 김건희 씨 측에 건네며 공천 및 인사 청탁을 했다는 의혹을 받는 김상민 전 부장검사 측이 국립과학수사연구원(국과수)에 해당 그림에 대한 진품 여부를 판단하려 했으나 국과수는 ‘감정 불가’로 통보했다.

서울중앙지법 형사21부(재판장 이현복)는 11일 정치자금법 위반 등 혐의를 받는 김 전 부장검사에 대한 공판에서 “피고인이 신청한 국과수에 대한 진품 감정 촉탁 결과가 9일자로 도착했다”며 “현재 상태로는 감정 불가하다는 내용을 회신했다”고 밝혔다. 재판부는 국과수로부터 진품 자체를 보관하고 있지 않은 점, 정확한 감정을 위해서는 대조군으로 다수의 진품 확보가 필요한데 진품 확보가 어려운 점, 한 개 대조군과 감정을 진행해도 수개월 이상이 소요될 것으로 예상되고 정확성 담보가 어려운 점 등을 들어 감정이 불가하다는 입장을 전달받았다고 했다.

재판부는 “재판부에서 상식적으로 생각하더라도 이우환 진품을 가지고 있는 박물관, 미술관, 개인을 수소문해서 협조해달라고 요구하는 것이 사실상 가능한지 모르겠다”며 “이 사건 재판 특성이나 피고인이 구속 상태에서 재판 절차가 진행되는 점을 비춰 보면 (이같은 방식이) 적절하지는 않다고 판단된다”고 밝혔다. 그러면서 제출된 증거를 기초로 진품성 여부를 판단하는 방안을 제안했다.

김 전 부장검사 측은 그러나 “검찰 측에서는 진품을 전제로 해서 기소했고, 저희가 볼 땐 여러가지 사유로 해서 진품임을 의심할 수 있는 충분한 정황이 보인다”며 검찰에서 더 증명하지 않으시겠다 하면 ‘고미술협회’가 있다”고 말했다. 재판부는 이에 “절차가 진행 중이지만 회신이 오지 않았다”며 “추가 감정해서 진품 개연성이 높다는 감정과 가품 개연성이 높다는 감정 두 개가 있는데, 거기다 하나 더 붙인다고 해서 크게 의미가 있을까 싶다”고 했다.

김 전 부장검사는 김 씨 측에 고가의 그림을 건넨 뒤 22대 국회의원 선거 공천과 국가정보원 법률특보 임명 과정에서 도움을 받았다는 혐의 등으로 김건희 특별검사팀(특검 민중기)에 의해 구속기소 됐다. 그는 2023년 1월 김 씨의 오빠인 김진우씨에게 1억4000만원에 달하는 이우환 화백의 작품 ‘점으로부터 No. 800298’을 전달했단 의혹을 받고 있다.

