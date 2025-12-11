한국종교협의회, 춘천서 ‘종교 자유와 사회적 책임’ 포럼 개최

종교 지도자와 시민사회 인사들이 한 자리에 모여 ‘종교 자유와 사회적 책임’에 대한 의견을 교환하는 자리가 마련됐다.

한국종교협의회는 11일 춘천 베어스호텔에서 ‘종교 자유와 사회적 책임을 위한 포럼’을 개최했다고 밝혔다. 이날 포럼에는 홍윤종 한국종교협의회 회장, 안신 한국종교학회 회장, 서진우 KCLC 공동회장, 한국불교 태고종 제26대 총무원장 편백운 스님, 대한불교 총화종 포교부장 법운 스님, 우종춘 강원대 명예교수, 유성선 강원대 철학과 교수 등이 참석했다. 이외에도 종교계, 학계, 지역사회 인사 등 60여명에 참석해 지역사회 화합과 연대 방안을 모색했다.

11일 춘천 베어스호텔에서 ‘종교 자유와 사회적 책임을 위한 포럼’이 열렸다. 한국종교협의회 제공

행사는 홍윤종 한국종교협의회 회장 환영사로 시작됐다. 홍 회장은 "물질만능주의와 도덕적 가치관에 대한 혼란이 가중되는 상황에서 종교가 본연의 사명을 되찾고 사회적 신뢰를 회복해야 한다"며 "오늘 포럼을 통해 한국 사회뿐만 아니라 전 세계의 고질적 문제인 종교 자유와 사회적 책임이라는 첨예한 주제에 대해 깊은 해법을 모색하길 바란다"고 인사를 전했다.

이어 첫 번째 축사는 서진우 KCLC 공동회장이 맡았다. 서 회장은 "종교 자유는 국가가 보장하는 기본적 권리지만, 그 자유가 진정한 의미를 갖기 위해서는 공공선과 윤리적 책임이 함께해야 한다”며 "종교가 사회통합의 중심축으로 설 수 있도록 연대의 노력이 필요하다"고 말했다.

두 번째 축사 연사로 나선 편백운 스님은 "종교 자유는 인간 존엄의 뿌리이자 공동체 토대"라며 "종교인들이 먼저 배타성을 버리고 협력해 사회적 책임을 다해야 한다"고 강조했다. 그러면서 "종교가 희망과 치유의 역할을 감당해야 한다"는 메시지를 전했다.

홍윤종 한국종교협의회장이 11일 춘천 베어스호텔에서 열린 ‘종교 자유와 사회적 책임을 위한 포럼’에서 환영사하고 있다. 한국종교협의회 제공

기조강연에서는 안신 교수가 발제자로 나섰다. 서울대 종교학과를 졸업한 안 교수는 미국 예일대에서 종교학∙이슬람학을 전공하고 영국 에든버러대에서 종교학∙선교학 박사 학위를 받았다. 현재 한국종교학회 제21대 회장, 배재대 종교문화연구소장을 맡고 있다.

안 교수는 "한국종교협의회는 종교 간 대화와 협력을 위해 지구적 문제에 대한 윤리적 토대와 실천적 강령을 제공해야 한다"며 "인류가 직면한 과제에 대한 종교인들의 해결책을 나름 제시해야 할 것"이라고 조언했다. 이어 "특히 종교적 다름이 틀림으로 일반화되지 않도록 객관적 분석을 하고 종교적 실천의 윤리적 방향을 제안해야 한다"며 "우리 사회를 보다 건강하게 만들 수 있는 실천적 행동에 집중하고, 종교인들의 대화와 협력을 장을 수시로 제공해야 한다"고 덧붙였다.

안신 배재대 교수가 11일 춘천 베어스호텔에서 열린 ‘종교 자유와 사회적 책임을 위한 포럼’에서 기조강연하고 있다. 한국종교협의회 제공

패널토론에는 유성선 교수, 법운스님이 참여해 지역사회에서 종교가 수행해야 할 역할과 종단 간 협력 방안에 대해 논의했다. 토론에서는 종교의 사회적 신뢰 회복, 청년세대와의 소통 문제, 지역 공동체의 윤리적 기반 회복 등에 대한 실제적 제안들이 제시됐다.

마지막으로 종교 대표자들이 ‘종교 자유와 사회적 책임을 위한 종교평화 선언문’을 낭독했다. 성명서에는 △종교 간 상호 존중 △사회적 약자 보호 △지역사회의 공공성 회복 △종교 지도자의 책임성 강화 등의 내용이 포함됐다. 참석자들은 지역의 신뢰 회복과 평화 정착을 위해 상호 협력할 것을 다짐했다.

행사 관계자는 "이번 포럼은 강원 지역 종교계가 함께 종교의 책임성과 공공성을 강화하고 종단 간 신뢰를 기반으로 지역 사회에 기여할 방안을 모색한 의미 있는 자리"라며 "앞으로도 정기적인 연대 프로그램과 포럼을 이어가 지역의 통합과 평화를 실천해 나갈 계획"이라고 말했다.

