강원경찰청, 중형헬기 참수리 도입…"고지대∙장거리 대응 능력 향상"

강원경찰청 항공대가 신규 중형헬기를 도입했다. 산불 진압은 물론 치안유지 능력 향상에도 큰 도움이 될 전망이다.

강원경찰청이 중형헬기 참수리(KUH-1P)를 도입했다. 강원경찰청 제공

강원경찰청 항공대는 11일 중형헬기 참수리(KUH-1P) 취항식을 열었다고 밝혔다.

전국 산악지 35%를 차지하는 험준한 산악지형을 가진 강원도는 그간 잦은 산불과 폭설, 실종사고 등으로 중형헬기 도입 필요성이 꾸준히 제기됐다.

농어촌 지역이 넓게 분포해 교통∙치안 사각지대가 많고 계절별 강풍 등 기상 이변이 빈번한 기상 난류지역이라는 점도 도입 필요성을 키운 요인이다. 여기에 강원도는 접경지역 특성과 대테러 위험이 높은 지역이어서 중형헬기가 특히 필요했다.

신규 헬기 참수리는 14인승 중형급 기체로 1850마력 엔진 2개를 장착했다. 체공시간은 2시간 30분이다. 열영상(FLIR)카메라 등 다양한 임무장비 탑재해 기상이 나쁜 상황에서도 대응이 가능하다. 또 첨단 항공전자장비 탑재로 강원 전지역에서 전천후 임무수행이 가능하다.

1971년 4월 6일 창설된 강원경찰청 항공대는 앞선 2010년 8월 11일 8인승 AW119 소형헬기를 도입한 바 있다.

최현석 강원경찰청장은 "이번 참수리 도입으로 강원도 고지대∙장거리 대응 능력 향상, 야간과 기상이 나쁜 상황에서도 전천후 비행으로 항공치안 능력 향상, 대테러∙치안작전 대응능력 향상 등이 기대된다"며 "도민 안전을 위해 최선을 다하겠다"고 말했다.

