“안전 최우선” SPC그룹, 충북 음성에 ‘스마트 신공장’ 세운다

SPC그룹은 3000억원을 투자해 충청북도 음성군에 ‘안전 스마트 신공장’을 건립한다고 11일 밝혔다.

근로자의 안전을 최우선 가치로 삼아 인공지능(AI)·자동화 로봇·IoT 센서 등 첨단 기술을 적용한 혁신 생산시설이다.

그룹 사장단 협의체 SPC커미티는 ‘변화와 혁신 추진단’의 산업안전 강화를 위한 새로운 공장 설립 권고를 받아들이고 이를 추진해왔다.

이날 충북도청에서 열린 공장 조성 업무협약 체결식에는 김영환 충청북도지사와 조병옥 음성군수, 더불어민주당 임호선 의원, 허진수 SPC그룹 부회장, 도세호 SPC그룹 사장 등이 참석했다.

협약에 따라 SPC그룹은 음성 휴먼스마트밸리 내 총 18만2866㎡(약 5만5300평) 규모의 부지를 확보하고 빵과 제과 등 다양한 식품을 생산하는 그룹 통합생산센터를 세운다.

회사는 오는 2028년 준공 후 1000여명 고용 창출 효과와 충북 소재 업체 협력 등에 따른 지역 경제 활성화 가능성을 내다보고 있다.

허진수 SPC그룹 부회장은 “최고 수준 안전 시스템을 갖춘 공장을 만들어 직원과 고객, 여러 이해 관계자들의 신뢰를 높일 수 있도록 하겠다”며 “지역 사회 발전에 기여하고 함께 성장해 나가겠다”고 말했다.

