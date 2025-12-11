[속보] 李대통령 국정지지율 또 올라, 4%p 오른 62% [NBS]

이재명 대통령. 뉴시스

이재명 대통령의 국정운영 긍정 평가가 직전 조사 대비 4%포인트(p) 상승한 62%로 집계됐다는 여론조사 결과가 11일 나왔다.

엠브레인퍼블릭·케이스탯리서치·코리아리서치·한국리서치가 이달 8~10일 만 18세 이상 남녀 1000명을 대상으로 진행한 조사에서 이 대통령의 국정 운영에 대해 '잘하고 있다'는 응답은 전체의 62%였다.

이는 2주 전 조사보다 4%p 오른 수치다.

반면 부정 평가는 30%로 직전 조사 대비 2%p 하락했다. 모름·무응답 비율은 7%였다.

이재명 정부의 국정운영에 대해 '신뢰한다'고 응답한 비율은 62%로 같은 기간 1%p 상승했다. '신뢰하지 않는다' 비율은 33%로 2주 전과 동일했다.

주요 정책별 긍정 평가는 외교(65%), 복지(62%), 대북(52%), 경제(51%), 부동산(40%) 등 순으로 나타났다. 외교·복지 정책은 전 연령층에서 긍정 평가 비율이 높았다.

반면 대북·경제·부동산 정책은 연령층별로 평가가 엇갈렸다. 특히 부동산 정책의 긍정 평가는 '10·15 대책' 발표 전인 지난 조사(9월 1주) 대비 10%p 하락했다.

이번 조사는 휴대전화 가상번호(100%)를 이용한 전화 면접으로 이뤄졌다. 표본 오차는 95% 신뢰수준에서 3.1%p, 응답률은 18.8%다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다.

