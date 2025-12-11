유네스코 인류무형유산에 태권도 등재 추진 본격화

태권도진흥재단이 국기원, 대한태권도협회와 함께 ‘태권도유네스코등재추진 지원위원회’를 구성하고 태권도의 유네스코 인류 무형유산 등재를 위한 공식 절차에 속도를 내고 있다.
10일 태권도진흥재단에 따르면 전날 국기원, 대한태권도협회와 업무협약을 맺고 지원위원회를 공식 출범시켰다.
이번 협약에는 유네스코 등재 신청서 작성 지원과 국가유산청 요구 사항 대응·협력, 대국민 홍보 강화 등 공동 추진 내용이 담겼다. 지원위원회는 김중헌 태권도진흥재단 이사장, 윤웅석 국기원장, 양진방 대한태권도협회장이 공동위원장을 맡고 각 단체 실무진이 참여한다.
태권도진흥재단은 앞서 지난달 ‘태권도 유네스코 등재 추진지원 태스크포스(TF)팀’을 꾸려 유네스코 등재 준비를 진행해 왔다. 같은 달 19일에는 국가유산청에 ‘태권도’를 종목명으로 우선 제출했으며, 오는 19일까지 등재 신청서를 제출할 계획이다.
김중헌 태권도진흥재단 이사장은 “태권도의 유네스코 인류무형유산 등재는 태권도계의 오랜 염원”이라며 “국기 태권도가 세계가 공인하는 인류 공동의 무형유산으로 자리매김할 수 있도록 정부와 관련 기관과 긴밀히 협력할 것”이라고 밝혔다.
한국은 인류 무형유산 다 등재국으로 2년에 한 건씩 등재 신청이 가능하며, 현재 종묘제례와 종묘제례악, 판소리, 김치와 김장 문화 등 23건의 인류 무형유산을 보유하고 있다.
