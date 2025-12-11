[오늘날씨] 전국에 비 또는 눈…강원도 대설특보

서울 중구 서울시청 인근에서 시민들이 우산을 쓰고 이동하고 있다. 뉴시스

목요일인 11일은 전국 대부분 지역에 비 또는 눈이 내리겠다. 강원 산지와 동해안에는 습하고 무거운 눈이 쏟아질 것으로 보여 시설물 관리에 주의가 요구된다.

낮 최고기온은 6~17도로 평년보다 높겠다.

기상청은 이날 새벽부터 오전 사이 전국 대부분 지역에 비가 온다고 예보했다.

12일까지 예상 강수량은 △수도권 5~10㎜ △강원도 5~15㎜ △충청권 5㎜ 안팎 △전라권 5㎜ 안팎 △경상권 5㎜ 미만(경북북동산지·북부동해안과 울릉도·독도는 5~10mm) △제주도 5㎜ 안팎이다.

강원산지와 동해안에는 습하고 무거운 눈이 내릴 것으로 보인다. 이날 오전 7시 10분을 기해 강원도(강원남부산지)에는 대설주의보가 발표됐다.

밤부터 다음 날 아침까지 시간당 1~3㎝의 강한 눈이 내릴 것으로 예상돼 구조물 붕괴 등 시설물 피해 가능성에 대비가 필요하다.

예상 적설량은 △강원산지·동해안 3~8㎝(많은 곳은 10㎝ 이상) △경북북동산지 1~5㎝ △울릉도·독도 1~5㎝ △경북북부동해안 1㎝ 안팎 △울산·경북남부동해안 1㎝ 미만 등이다.

비나 눈이 내리는 지역에서는 가시거리가 짧고 도로 살얼음이 나타날 수 있어 교통안전에 유의해야 한다.

이날 아침 최저기온은 -1~9도, 낮 최고기온은 6~17도로 평년보다 높겠다.

지역별 아침 최저기온은 △서울 5도 △인천 6도 △수원 5도 △춘천 2도 △강릉 7도 △청주 5도 △대전 5도 △전주 7도 △광주 7도 △대구 4도 △부산 8도 △제주 12도로 예보됐다.

낮 최고기온은 △서울 8도 △인천 7도 △수원 9도 △춘천 10도 △강릉 13도 △청주 10도 △대전 12도 △전주 12도 △광주 12도 △대구 15도 △부산 17도 △제주 17도로 예상된다.

눈·비가 그친 뒤 모레부터는 기온이 뚝 떨어져 12일 아침 기온은 전날보다 5~10도가량 낮아져 추워질 전망이다.

이날 전국 대부분 지역에서 순간풍속 시속 55㎞(산지 시속 70㎞) 이상의 강풍이 불겠다. 오후부터 충남서해안과 전라해안, 제주도를 중심으로 바람이 매우 강하게 불면서 강풍특보가 발표될 가능성이 있다.

미세먼지 농도는 전국에서 ‘좋음’에서 ‘보통’ 수준을 보이겠다. 다만, 수도권과 강원 영서 지역은 낮에, 충청·호남·제주권은 오후에, 대구·경북은 저녁에 일시적으로 ‘나쁨’ 수준을 보이겠다.

