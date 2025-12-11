강서 숙원사업 ‘대장홍대선’ 15일 첫삽

서울 강서구의 지역 숙원 사업인 ‘대장홍대선’이 15일 첫 삽을 뜬다.



10일 강서구에 따르면 대장홍대선은 부천 대장지구에서 강서구 화곡·가양을 거쳐 마포구 홍대입구까지 총 20㎞를 잇는 광역철도다.



총사업비 2조1000억원이 투입되는 민간투자사업으로, 2031년 개통 목표다.



대장홍대선이 개통되면 대장지구∼홍대입구 간 이동시간은 기존 약 50분에서 27분으로 절반 가까이 단축된다. 화곡역에서 10여분 만에 홍대입구까지 갈 수 있어 강서구민의 도심 접근성이 향상된다.



홍대입구역 등 주요 노선 환승이 가능해지면서 서남권 전체의 교통 편의가 개선될 것으로 전망된다.



구는 이번 착공이 강북횡단선 재추진에도 힘을 실을 것으로 기대 중이다. 구는 지난해 강북횡단선 사업이 예비타당성조사에서 탈락한 이후 주민 12만명의 서명을 모아 시에 전달하는 등 재추진 노력을 이어오고 있다고 설명했다.



진교훈 강서구청장은 “대장홍대선 착공은 강서를 서울 서남권을 넘어 수도권 서부의 핵심 교통 허브로 도약시키는 결정적 이정표”라고 말했다.

