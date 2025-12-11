“열병합발전 증설 온실가스 폭탄”… 대전 환경단체, 승인 불허 촉구

주민 반대로 백지화됐던 대전 대덕구 액화천연가스(LNG)복합화력발전 증설 사업이 4년 만에 재추진된다. 주민과 환경단체는 온실가스와 대기오염물질 급증에도 사회적 합의 없이 무리하게 강행한다며 반발하고 나섰다.



10일 대전시와 대덕구에 따르면 대전열병합발전㈜은 노후화된 113㎿ 증기터빈발전에서 495㎿급 LNG복합화력발전으로 증설하는 내용을 골자로 한 현대화사업을 진행하고 있다. 9000억원을 들여 2032년 준공을 목표로 하고 있다.



대덕구 신일동에 있는 대전열병합발전은 대덕구와 유성구 4만7000세대에 지역 냉난방을 공급하고 있는 민간사업자이다. 2021년 5월 한 차례 시설 증설 계획을 내놨지만 주민 반대에 부딪혀 철회했다. 이후 4년 동안 멈춰 있던 현대화사업은 올해 2월 대전시전기위원회가 ‘발전사업 변경 허가 기준 충족’으로 통과시키면서 재시동을 켰다. 현재 기후에너지부에 환경영향평가와 기후변화영향평가 초안에 대한 대전시의 의견이 제출된 상태이다. 본안까지 통과하면 첫 삽을 뜨게 된다.



대덕구 주민과 환경단체는 주민 건강권을 파괴하고 기후위기에 역행하는 온실가스 폭탄사업이라며 승인 취소를 촉구했다.



대전충남녹색연합 등 지역 환경단체는 이날 대덕구청 앞에서 기자회견을 열고 “공개된 환경영향평가서와 기후환경영향평가서를 보면 증설로 온실가스는 10배, 대기오염물질(질소산화물)은 9배가 증가한다”며 “LNG 증설로 몸집은 키우지만 열공급(난방열량)은 오히려 시간당 367.91G㎈에서 303.58G㎈로 감소해 실질적 증설 효과는 떨어지고 환경오염만 증가하게 되는 꼴”이라고 지적했다.



환경단체는 “현대화사업 이후 예상되는 온실가스 배출량은 180만2100t으로 대덕구가 2030년 배출량으로 목표한 101만4200t을 뛰어넘는 수치”라며 “사업 전반에 대한 제반시설 허가권이 있는 대덕구는 불허하라”라고 요구했다.



대덕구 관계자는 “환경영향평가 초안 단계로 사업으로 인한 온실가스 배출량 증가 대책, 감축 방안 등 미흡한 부분에 대해 대전열병합발전에 보완계획을 요구했다”고 말했다.

