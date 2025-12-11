충남, 17개 기관과 지역 건설업 재건 앞장

발주 감소와 원자재 가격 급등으로 지역 건설업체들의 경영난이 심화되는 가운데 충남도가 국가 및 공공기관과 협력해 지역 건설산업 회생에 나섰다. 최근 건설경기 불황이 장기화하며 도내 중소업체 상당수가 부도 위기에 몰리는 등 위기감이 커지자 충남도가 지역업체의 공공공사 참여 기회를 대폭 넓히는 상생 시스템 구축에 나선 것이다.



김태흠 충남도지사는 10일 도청 대회의실에서 대전지방국토관리청 등 17개 기관과 ‘충남 지역 건설산업 활성화를 위한 상생 협력 업무협약’을 체결했다. 충남도는 이어 협약 기관과 15개 시·군, 도의회, 건설협회 등 41개 기관·협회가 참여하는 ‘충남 지역건설산업활성화협의회’를 출범시키고 가동을 시작했다.



협약의 핵심은 국가·공공기관이 발주하는 공공 건설공사에서 충남 소재 건설업체의 수주율과 하도급 참여율을 높이는 것이다. 참여 기관들은 지역 생산 자재·장비 사용 확대, 지역 인력 고용 강화 등 실질적인 지역 기회 창출에 힘쓰기로 했다. 또한 지역의무공동도급 적용 시 지역업체 참여율을 높이고, 도내 공공사업의 하도급 참여를 최대한 보장하기 위해 협력하기로 했다.

