日 다카이치, 중일 갈등 속 "트럼프 美 대통령과 빨리 회담 희망"

다카이치 사나에 일본 총리의 '대만 유사시 개입' 시사 발언이 빌미가 된 중일 갈등이 길어지는 가운데 다카이치 총리가 10일 도널드 트럼프 미국 대통령과의 조기 정상회담 의지를 밝혔다.



교도통신과 니혼게이자이신문 등에 따르면 다카이치 총리는 이날 중의원 예산위원회에서 야당 의원이 트럼프 대통령의 내년 4월 중국 방문 전에 미일 정상회담을 할 것을 요구하자 "제가 워싱턴을 방문해도 좋고 트럼프 대통령의 해외 방문 때도 좋은 만큼 가능한 한 조기에 만나고 싶다"고 말했다.

지난달 28일 도쿄에서 정상회담 갖는 미일 정상. AFP연합뉴스.

그는 "트럼프 대통령에게 전화 등으로 여러 이야기를 했다"며 "주요 7개국(G7) 분들에게도 정보제공과 의견을 개진했다"라고도 덧붙였다.



이날 양국 정상회담을 요구한 다마키 유이치로 국민민주당 대표는 "중국이 여론전을 펼치고 있다"고 지적하고서 내년 1월 스위스에서 열리는 세계경제포럼(WEF) 연차총회에 맞춰 미일 정상회담을 열 것을 제안하기도 했다.



앞서 트럼프 대통령은 지난달 24일 시진핑 중국 국가주석과 통화한 뒤 이튿날 다카이치 총리와도 연락했다.



다카이치 총리는 당시 통화 후 취재진에 "트럼프 대통령으로부터 어젯밤 이뤄진 미중 정상 간 통화를 포함해 최근 미중 관계 상황에 관한 설명이 있었다"고 전했으나 중일 갈등을 놓고 트럼프 대통령과 논의했는지에 대해서는 명확히 밝히지 않았다.



그러나 중국 관영매체인 신화통신은 트럼프 대통령이 시 주석과 통화에서 "중국은 제2차 세계대전 승리를 위해 중요한 역할을 했고, 미국은 중국에 있어 대만 문제의 중요성을 이해한다"고 말했다고 보도했다.



트럼프 대통령은 시 주석과 통화 내용을 소개한 소셜미디어(SNS) 글에서 대만 문제나 중일 갈등에 대해 거론하지 않았다.



이와 관련해 미 일간 월스트리트저널(WSJ)은 같은 달 26일(현지시간) 트럼프 대통령이 다카이치 총리와 전화 통화에서 대만 관련 발언의 성량을 낮출 필요가 있다고 언급했다고 보도했다.



중국과 갈등을 빚는 다카이치 총리에게 '대만 문제로 중국을 자극하지 말라'는 식의 조언을 했다는 얘기다.



이번 중일 갈등에서 트럼프 대통령은 명백하게 동맹국인 일본의 편을 들어주는 모습을 보여주지 않고 있다.

<연합>

