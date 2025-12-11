기아 ‘뉴 셀토스’ 더 커지고 강해졌다

기아가 10일 셀토스 2세대 모델인 ‘디 올 뉴 셀토스’(사진)를 처음 공개했다. 1세대 모델 이후 6년 만에 선보이는 것으로, 2세대 셀토스에는 하이브리드 모델이 추가됐다.



송호성 기아 사장은 전날 열린 미디어 콘퍼런스에서 “소형 스포츠유틸리티(SUV)를 새롭게 정의해온 셀토스가 한 단계 더 진화한 모습으로 돌아왔다”며 “연평균 43만대 이상을 목표로 하고 있다”고 밝혔다. 서하준 국내상품실장 상무는 “이번 셀토스는 새로운 K3 플랫폼을 적용해 차체가 커졌고, 차량 충돌 시 충격 에너지를 분산시키는 다중 충돌 구조와 차체의 60% 이상에 초고장력 강판을 사용해 이전 모델 대비 강성을 크게 향상시켰다”고 설명했다.



새 셀토스는 기존 대비 전장은 40mm, 휠베이스는 60mm 확대됐고, 실내 2열 공간도 기존 대비 25mm 늘어 공간이 넉넉해졌다. 화물 공간도 바닥 면적이 80mm 커지며 동급 최고 수준인 536L의 화물 공간을 확보했다고 기아는 설명했다.



새 모델은 하이브리드 차종이 추가된 게 주요 특징으로 꼽힌다. 서 상무는 “엔진은 그대로 1.6 터보 엔진이 적용돼 기존과 비슷한 성능이지만, 1.6 하이브리드 모델을 추가해 엔진 효율성을 높였고 고객 니즈(수요)에도 대응할 수 있을 것으로 보고 있다”고 말했다.



셀토스는 1.6 하이브리드와 1.6 터보 가솔린 총 2개 파워 트레인으로 운영된다. 하이브리드 모델에는 실내 V2L(Vehicle to Load)을 적용해 전기차에서만 누릴 수 있었던 전동화 특화기술을 적용했다. 스마트 회생 제동 시스템 3.0을 탑재해 효율성도 높였다. 스티어링 휠 그립 감지, 전방 충돌방지 보조, 차로 이탈방지 보조, 안전 하차 보조 등 첨단 안전 사양과 주행 보조 기능을 대거 장착했다. 다만 기아에 전기차 전용 라인업이 있어 셀토스 전기차는 출시하지 않을 계획이다. 기존 모델보다 가격은 인상될 전망이다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지