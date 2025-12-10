中 “엔비디아칩 못 믿어”… 사용규제 검토

중국 수출이 허용된 엔비디아 ‘H200’ 칩이 미국에서 안보 심사를 받은 뒤 중국으로 선적될 것으로 알려졌다. 중국 당국은 해당 칩에 대해 자국 기업들의 접근을 제한할 것으로 예상된다.

영국 파이낸셜타임스(FT)는 9일(현지시간) 관계자를 인용해 중국 정부가 최근 도널드 트럼프 미국 대통령이 수출을 허용한 H200 칩에 대해 사용을 규제하는 방안을 논의하고 있다고 전했다. 엔비디아 칩을 구매하겠다고 요청한 중국 기업에 대해 국산 대안 제품을 설명하게 하는 등 승인 절차를 의무화할 가능성이 높다는 것이다. 또 정부 산하 기관의 H200 칩 구매 금지 등의 조치가 도입될 수도 있다.



이미 중국 정부는 화웨이, 캠브리콘 등 자국 기업이 생산하는 AI 프로세서를 처음으로 공공조달 목록에 올리며 미국산 제품 의존도 낮추기를 하고 있다.



앞서 중국은 엔비디아가 중국 수출용으로 성능을 제한한 ‘H20’에 대해서도 사용을 자제하라고 자국 기업들에 당부한 바 있다. 다만 중국 IT 기업들은 정부 규제 탓에 중국산 칩을 사용하고 있지만 성능이 더 뛰어나고 유지와 관리가 쉬운 엔비디아 제품을 선호하는 것으로 알려졌다.

