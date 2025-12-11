삼성SDI, 2조대 LFP 배터리 수주… 글로벌 판로 공략 가속

삼성SDI가 미국에서 2조원대 리튬인산철(LFP) 배터리 수주 계약을 맺으며 본격적인 LFP시장 진출을 알렸다. 삼성SDI가 LFP 배터리를 수주한 것은 처음이다. 삼성SDI는 10일 미주 법인인 ‘삼성SDI아메리카(SDIA)’가 현지 에너지 관련 인프라 개발·운영업체와 에너지저장장치(ESS)용 LFP 배터리 공급을 위한 다년 계약을 체결했다고 밝혔다. 계약 규모는 금액 기준으로 2조원을 넘으며 2027년부터 3년간 공급할 예정이다. 계약상의 이유로 고객사에 대한 정보는 밝히지 않았다.



삼성SDI가 이번에 공급하는 LFP 배터리셀은 일체형 ESS 배터리 솔루션인 SBB(Samsung Battery Box) 2.0에 탑재된다. SBB는 20피트(ft) 크기의 컨테이너에 배터리와 화재 안전장치 등을 통합 설치한 일체형 ESS 솔루션으로, SBB 2.0은 각형 LFP 배터리가 적용된 첫 모델이다.

ESS용 배터리는 크게 리튬·인산·철(LFP)과 니켈·코발트·망간(NCM) 계열 삼원계로 나뉜다. LFP는 에너지 밀도가 낮지만 가격이 싸고 수명이 길며 화재·폭발 위험이 낮은 안전성을 보인다. 삼원계는 에너지 밀도가 높고 출력이 좋은 대신 니켈과 코발트 등 상대적으로 고가 희소 금속을 사용해 비싸다.



이번 계약은 삼원계 배터리를 주력으로 하던 삼성SDI의 포트폴리오를 LFP 배터리로 확장하고, 기술력을 바탕으로 ESS용 각형 배터리의 글로벌 판로를 확대한다는 점에서 의미가 있다는 게 삼성SDI 측 평가다.



시장조사기관 SNE에 따르면 미국의 ESS 수요는 2025년 59GWh(기가와트시)에서 2030년 142GWh로 2배 이상 성장할 것으로 전망된다. 경제성과 안전성 측면에서 LFP 소재와 각형 폼팩터에 대한 선호도가 높아지고 있다.



삼성SDI 각형 배터리는 단단한 알루미늄 캔 타입의 외관 구조로 되어 있어 외부 충격으로부터 강하다. 내부 열 발생 시 즉각 배출이 가능한 벤트와 퓨즈 등의 안전장치도 장착됐다. SBB 2.0에는 각형 배터리의 안전성을 더욱 강화한 기술도 탑재됐다.

특히 삼성SDI는 현재까지 미국 내에서 유일한 비(非)중국계 각형 배터리 제조사로 알려져 미국의 ‘탈중국’ 정책과 맞물려 현지 시장 공략에서 유리한 입지를 확보한 것으로 전해진다.



삼성SDI는 미국 내 전기차 시장 공략을 위해 미국 완성차 업체 스텔란티스와 공동으로 전기차용 각형 배터리 공장을 건설해 가동하고 있으며, 현지 시장 수요 변화에 대응하기 위해 일부 생산라인을 ESS용으로 전환하고 있다. 삼성SDI는 최근 실적설명회에서 내년 말 미국 내 ESS용 배터리 생산능력을 연간 30GWh까지 확대한다는 계획을 밝히기도 했다.



삼성은 테슬라와도 10GWh 규모 ESS용 배터리 공급을 논의 중인 것으로 알려졌다. 또 올라 칼레니우스 벤츠 회장이 지난달 이재용 삼성전자 회장, 최주선 삼성SDI 사장 등과 만난 것을 계기로 삼성SDI와 벤츠 간의 협력 확대 가능성도 제기된다.

삼성SDI 관계자는 “ESS용 LFP 배터리의 대규모 장기 계약을 통해 새로운 시장을 확보했다는 점에서 의미가 크다”며 “이번 계약을 시작으로 안전성은 물론 성능과 가격 경쟁력이 뛰어난 ESS 제품 공급을 확대해 나갈 것”이라고 말했다.

