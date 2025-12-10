‘개인정보 유출’ 쿠팡 박대준 대표 사임

쿠팡 박대준(사진) 대표이사가 고객 3370만명의 개인정보 유출 사태에 책임을 지고 전격 사임했다. 쿠팡은 모회사인 미국 쿠팡 Inc의 해롤드 로저스 최고관리책임자 겸 법무총괄을 쿠팡의 임시 대표로 선임했다.

지난 11월 30일 정부서울청사에서 쿠팡 관련 긴급 관계부처 장관회의가 열린 가운데 박대준 쿠팡대표가 회의장을 나서며 공개 사과하고 있다. 공동취재사진

10일 쿠팡에 따르면, 박 대표는 “최근 개인정보 사태에 대해 국민께 실망 드린 점에 대해 매우 송구스럽게 생각한다”며 “이번 사태의 발생과 수습과정에서의 책임을 통감하고 모든 직위에서 물러나기로 했다”고 밝혔다. 박 대표는 앞서 국회 현안질의 등에 나와 “정보 유출 사태의 책임이 나에게 있다”며 창업주인 김범석 쿠팡 Inc 이사회 의장을 엄호했으나 사실상 경질된 것으로 보인다.



쿠팡 측은 “로저스 신임 임시 대표는 개인정보 유출 사태에 따른 고객 불안을 해소하고, 대내외적인 위기를 수습하는 한편 조직 안정화에 주력할 방침”이라고 밝혔다.



쿠팡은 개인정보 유출 사태 발생 이후 주로 한국법인을 통해 대응해왔으나 이번 대표 교체로 미국 법인이 사태 수습에 적극 나서게 될 것으로 보인다. 쿠팡은 “재발 방지를 위해 정보보안을 강화하고 신뢰 회복에 최선을 다할 것”이라고 말했다. 하지만 김 의장의 공식 사과 표명도 없고 17일 예정된 국회 청문회 참석 여부도 밝히지 않는 데 대한 비판 여론이 높다.

김민석 국무총리. 연합뉴스

김민석 국무총리는 정부서울청사에서 열린 국가정책조정회의 모두발언에서 쿠팡 사태와 관련해 “심각한 수준을 넘었다. 디지털 사회에서 국민 정보 보호는 플랫폼 기업의 가장 기본적 책무”라며 “정부는 사고 경위에 대한 신속하고 정확한 조사와 함께 법 위반 사항에 대해서는 엄정하게 조치하겠다. 제도 개선도 철저하게 준비하겠다”고 밝혔다.

