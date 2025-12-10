李대통령 “반도체 우물 넓게 파야”… 2강 도약 총력전

이재명 대통령은 10일 “반도체 분야는 우리가 매우 경쟁력을 갖는, 전망 있는 영역”이라며 “반도체 산업 발전을 위해 최선을 다하겠다”고 밝혔다. 이 대통령은 산업 전체 규모 확대와 더불어 성과가 소수가 아닌 골고루 분배될 수 있도록 하는 ‘공정 성장’의 중요성도 재차 강조했다.



이 대통령은 이날 오후 용산 대통령실에서 열린 ‘인공지능(AI) 시대의 K반도체 비전과 육성전략 보고회’ 모두발언에서 “대한민국이 잠깐의 혼란을 벗어나 새롭게 도약해야 하는데, 산업·경제 발전이 그 핵심”이라며 이같이 말했다.

“반도체는 경제 발전 핵심” 이재명 대통령이 10일 서울 용산 대통령실에서 열린 ‘인공지능(AI) 시대의 K-반도체 비전과 육성전략 보고회’에서 관련 책자를 들어 보이며 반도체 산업의 중요성에 대해 얘기하고 있다. 이 대통령은 “대한민국이 잠깐의 혼란을 벗어나 새롭게 도약해야 하는데, 산업·경제 발전이 그 핵심”이라며 반도체 산업 육성 의지를 강조했다. 뉴시스

반도체 산업이 경제안보 측면에서 중요한 국가전략산업이 된 만큼 육성에 국가의 역량을 결집하기 위해 이 대통령이 이날 행사를 직접 주재했다. 이날 발표된 전략에는 글로벌 반도체 2강으로 도약하기 위한 방안 등이 담겼다. 관계부처뿐만 아니라 전영현 삼성전자 부회장, 곽노정 SK하이닉스 대표이사를 비롯한 주요 반도체 산·학·연 관계자도 참석했다.



이 대통령은 반도체 산업 육성전략과 관련해 “전체 파이가 커지는 것도 매우 중요하다. 물론 그것이 대전제”라면서도 “그 파이를 다양하게 많은 사람이 혜택을 누릴 수 있게 되면 좋겠다”고 언급했다. 또 “우물을 팔 때 좁게, 작게 파면 빨리 팔 수는 있지만 더 깊게 파기가 아마 어려울 것이다. 좀 넓게 파서 시간이 걸리더라도 더 깊게 팔 수 있는 그런 길을 갔으면 좋겠다는 게 정책 최고책임자로서 저의 소망”이라며 공정 성장의 중요성을 내비쳤다.



이 대통령은 “자본 논리가 작동하기 때문에 (기업들이 균형발전 기여를) 선의로 하는 것도 한계가 있다”며 “기업의 입장에서 유용한 길이 될 수 있도록 세제, 규제 분야, 인프라 구축 등에 대해 체계적으로 나름 준비를 하고 있다”고 말했다. 특히 “더 직설적으로 얘기하면 재생에너지가 풍부한 남쪽 지방으로 눈길을 돌려서 그 지역에서 새로운 산업 생태계를 구축하는 데 관심 가져주길 부탁한다”고 했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지