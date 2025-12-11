백화점 나온 ‘하우스오브신세계 청담’ 오픈

신세계백화점이 10일 청담동에 ‘하우스오브신세계 청담’을 열었다. 기존 SSG(쓱)푸드마켓 청담점의 지하 1층과 지상 1층을 재구성해 총 1500평 규모의 식품, 패션, 리빙, 다이닝을 한 곳에서 경험할 수 있는 ‘라이프스타일 큐레이션 공간’으로 꾸몄다. 지난해 문을 연 강남점의 ‘하우스오브신세계’ 성공 모델을 상권의 특성에 맞게 기획해 백화점 밖에서 선보이는 것이다.

하우스오브신세계 청담. 신세계백화점 제공

지하 1층에는 신세계가 새롭게 선보이는 식품관 ‘트웰브(TWELVE·사진)’가 문을 연다. ‘패션 매거진 같은 식품관’을 표방한 트웰브는 상품 색상과 소재가 눈에 띄게 진행하는 방식인 의류 매장 상품 진열 방식을 도입했다.



트웰브는 청담 상권의 주요 고객층인 30~40대 거주민과 주변 직장인들의 소비 패턴을 분석해 이에 맞춘 현대적 감각의 ‘웰니스 푸드’를 집중적으로 선보인다. 이번에 처음 공개하는 ‘트웰브 원더바’는 인삼, 마카, 햄프시드, 케일 등 영양이 풍부한 재료를 즉석에서 갈아 만든 스무디와 착즙 주스 약 40여종을 판매한다. 지상 1층은 패션, 주류, 다이닝 등 현대인의 취향을 큐레이션해 주는 공간으로 완성했다.



신세계백화점 식품생활담당 최원준 상무는 “하우스오브신세계 청담은 신세계가 생각하는 삶· 취향·일상을 연결하는 새로운 리테일 공간”이라고 밝혔다.

