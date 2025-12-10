경산시, 전년 대비 44% 증가한 국비 1480억 원 확보

경북 경산시는 지난 2일 국회에서 의결된 2026년도 정부 예산안에 지역 현안 해결을 위한 국비 1480억 원이 반영됐다고 10일 밝혔다.

경산시청사 전경.

일반 국비를 제외하고 경산시가 특정 사업 추진을 위해 확보한 국비는 전년도 1027억 원 대비 453억 원 증가(44%)한 규모로, 올 한 해 국비 확보를 위해 일찍부터 조지연 지역 국회의원실과 긴밀히 소통·협력해 온 결과로 평가된다.

지난 4월부터 조현일 시장을 중심으로 국·과장 등이 환경부, 중기부 등 관계 부처와 기획재정부, 국회를 지속적으로 방문하여 사업 필요성 및 당위성을 적극 설명해 왔다.

주요 신규 사업으로 △경산중앙초등학교 학교 복합 시설 건립 용역비 1억 원 △이산화탄소 포집 설비 설치 48.8억 원 △ 기업 밀착형 산학 융합 촉진 지원 2.5억 원 △글로컬대학 등 지역 대학 지원 392억 원 △경산 상림재활산업특화단지 진입도로 건설 6.5억 원 △소상공인시장진흥공단 경산센터 설치 4.3억 원 등이 반영됐다.

경산시 2026년도 확보한 국비 도표. 경산시 제공

계속사업으로 △경산지식산업지구 진입도로 건설 34억 원 △국도대체우회도로 남산-하양 건설공사 50억원 △하양1지구 하수관로 정비사업 100억 원 △문천지1지구 하수관로 정비사업 97억 원 △경산지식산업센터 건립 61억 원 △미래 차 전자 제어 부품 산업 고도화 기반 구축 18억 원 △ 위생매립장(2단계) 증설 25억 원 △소공인 복합 지원 센터 구축 15억 원 등이 포함됐다.

시는 이번 예산 반영을 통해 글로컬 대학 사업 본격 추진, 시민 안전과 지역 산업 경쟁력 강화, 교통인프라 확충 등 지역 현안 해결을 위한 핵심 사업들을 안정적으로 추진할 수 있게됐다.

아울러 미래 성장동력 확보와 시민 생활환경 개선을 동시에 도모하는 균형 있는 지역발전의 발판을 마련했다는 데 의미가 크다.

조현일 경산시장은 “지자체 간 국비 확보 경쟁이 그 어느 때보다 치열한 상황에서, 선제적 대응으로 시민 삶 향상과 지역발전에 필요한 예산을 확보했다”며 “내년에도 지역에 꼭 필요한 신규사업을 발굴해 부처 및 경북도, 국회와 긴밀한 협력을 통해 국비 확보 규모를 한 단계 더 끌어올리겠다"고 말했다.

