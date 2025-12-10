곡성군 ‘소아과 선물’ 사업, 정부혁신 국무총리상

전남 곡성군은 ‘곡성에 소아과를 선물하세요’ 사업이 2025년 정부혁신 왕중왕전에서 국무총리상을 수상했다고 10일 밝혔다.

이번 수상은 지역 의료 공백을 주민 참여와 민간 기부를 통해 해결한 혁신 사례로 평가됐다. 전국 지방정부 중에서도 높은 혁신성과 확산 가능성을 인정받았다는 점에서 의미가 크다.

전남 곡성군이 2025 정부혁신 왕중왕전에서 국무총리상을 받은 뒤 기념촬영을 하고 있다. 곡성군 제공

‘곡성에 소아과를 선물하세요’는 소아·청소년 전문 진료 인프라가 부족한 농촌 소멸지역의 한계를 극복하기 위해 곡성군이 2023년부터 추진해온 대표 혁신 시책이다.

특히 고향사랑기부제를 기반으로 기부자·지역사회·지자체가 함께 진료 인프라를 조성한 점이 높은 평가를 받았다. 단순히 진료기관 설치에 그치지 않고 지속 가능한 운영 기반 구축에 중점을 둔 것이 특징이다.

군은 고향사랑기부금, 민간 의료기관 협력, 전문가 자문 등 다각적 지원체계를 마련해 2024년 옥과보건지소 출장진료를 시작으로 곡성군보건의료원 1층에 상시 진료체계를 구축했다.

진료 개시 1년여 만에 지역 소아·청소년의 의료 접근성이 대폭 개선됐으며, 외지 원정 진료가 줄고 학부모의 의료비·이동 부담도 크게 완화된 것으로 나타났다. 응급 상황 대응력 강화 효과도 보고되고 있다.

또 곡성군은 진료 서비스에 그치지 않고 교육·예방 프로그램도 확대하고 있다. ‘설명하는 소아과’, ‘아동 건강 아카데미’ 등 부모 대상 의료지식 교육을 통해 지역 의료수요를 정확히 파악하고 향후 진료 개선 방향 설정에 활용하고 있다.

조상래 군수는 “아이 키우기 좋은 곡성을 향한 군민의 염원이 만든 값진 성과”라며 “이번 수상을 계기로 더 촘촘한 의료·돌봄 인프라를 구축해 미래세대가 안심하고 자랄 수 있는 환경을 만들겠다”고 말했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지