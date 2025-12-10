미소짓는 예비부부들…결혼식 축의금 평균, 사상 첫 10만원 돌파

(사진은 인공지능 AI가 생성한 가상 이미지)

올해 카카오페이를 통해 송금한 결혼식 축의금이 사상 처음으로 10만원을 돌파한 것으로 나타났다.

2025년 상반기 결혼식에 들어가는 1인당 식대 중간가격은 5만8000원이다. 과거 축의금으로 5만원을 내는 게 보통이었다면 지금은 민폐 하객이 되는 셈인데, 실제 결혼식 식대는 중간가격보다 높은 경우가 많아 축의금 평균이 10만원을 넘어선 것으로 풀이된다.

10일 카카오페이는 1년간의 송금 데이터를 바탕으로 조사한 ‘2025 머니리포트’를 공개했다.

하루 동안 이뤄진 카카오톡 친구송금은 140만건이었다. 사용자는 월평균 8회의 송금을 주고받았다.

이중 결혼식 축의금 송금봉투를 활용한 평균 송금 금액은 올해 처음으로 10만원을 넘어섰다. 2019년 평균 5만원에서 5년 만에 두 배 넘게 증가한 것이다.

축의금이 크게 상승한 배경에는 높은 물가가 자리 잡고 있다.

앞선 7월 한국소비자원이 전국 14개 지역 결혼서비스 업체 515개사를 대상으로 결혼식장과 ‘스드메’(스튜디오·드레스·메이크업) 패키지 비용을 조사한 결과, 결혼 서비스 평균 비용은 2074만원에 달했다.

지역별로 보면 서울 강남이 3336만원으로 경상도(1153만원)의 세 배에 육박했다.

대관료·식대·기본 장식비를 포함한 결혼식장 중간가격은 1560만원이었다. 지역별로는 서울 강남이 2890만원으로 가장 비싸고 부산이 775만원으로 가장 저렴했다.

결혼식장의 1인당 식대 중간가격은 서울 강남 8만3000원, 강남 외 서울 7만2000원, 경기도 6만2000원 순으로 나타났다.

즉 축의금으로 5만원을 내고 참석하면 민폐인 것이다.

다만 사회 초년생인 20대는 상대적으로 적게 내고, 사회생활을 할수록 금액이 커지는 경향을 보이는데, 20대의 경우 약 6만원을 축의금으로 내는 것으로 조사됐다. 이어 30~40대 10만원, 50~60대 12만원 정도다.

이때 친밀도에 따라 금액이 상이했는데, 일반적인 지인은 5만원 또는 10만원. 친한 친구·친척·가까운 직장 동료는 10만원 이상, 절친한 친구는 20만원 이상 또는 공동으로 더 큰 선물을 하는 것으로 나타났다.

