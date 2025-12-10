“인성은 어릴 때부터”…내년 서울 초1 인성교육 강화된다

서울시교육청 전경. 세계일보 자료사진

서울시교육청이 전국 최초로 초등학교 1학년을 ‘인성교육 집중 학년’으로 지정하고, 입학 초기 인성 함양을 체계적으로 강화한다.

서울시교육청은 이 같은 내용을 담은 ‘2026 서울인성교육 시행계획’을 10일 발표했다.

교육청은 학령기 학생들의 인성·관계 회복이 절실해진 사회적 변화에 대응해 2026년 인성교육을 기존 공동체형 인성교육에서 협력교육 기반 인성교육으로 확장하기로 했다.

내년부터는 ‘초등 열두달 만·나·다’라는 인성교육 프로그램을 운영하고, 학생들이 학교 적응 과정에서 필요한 사회정서 역량을 조기에 형성하도록 도울 계획이다.

또 코로나19 이후 심화된 학생 관계 문제와 디지털 환경 변화에 대응하기 위해 사회정서교육을 내년부터 모든 학교 전 학년을 대상으로 전면 시행할 예정이다.

서울형 AI 윤리교육과 디지털 시민성 교육도 강화한다.

교육청은 학생뿐 아니라 학부모 대상 프로그램을 강화하고, 자치구·대학·공공기관과 협력해 학교·가정·지역이 함께 참여하는 ‘서울형 인성 생태계’를 조성하는 등 가정 연계 인성교육도 확대할 방침이다.

이번 시행계획은 지난 10월 서울지역 교원과 학부모, 학생 6851명을 대상으로 실시한 설문조사 결과를 토대로 마련됐다.

조사 결과 모든 집단에서 초등학교 시기 인성교육과 가정에서의 역할을 강화할 필요성이 높게 나타났다.

디지털 과의존과 유해 콘텐츠 노출로 인한 학생 관계·정서 문제 심화에 대한 우려도 확인됐다.

정근식 서울시교육감은 “초등학교 단계부터 인성교육을 한층 강화하고, 학교·가정·지역 공동체가 함께 학생의 성장을 돕는 환경을 만들겠다”며 “우리 아이들이 공동체 안에서 건강하게 자라나는 교육 생태계를 만들기 위해 지속적으로 노력하겠다”고 밝혔다.

