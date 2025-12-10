쿠팡 박대준 사임… 임시 대표에 미국 모회사 쿠팡 Inc. 해롤드 로저스

쿠팡은 최근 개인정보 유출 사태와 관련해 박대준 쿠팡 대표이사가 사임했다고 10일 밝혔다.

박 대표는 “최근의 개인정보 사태에 대해 국민께 실망드린 점에 대해 매우 송구스럽게 생각한다”며 “이번 사태의 발생과 수습과정에서의 책임을 통감하고 모든 직위에서 물러나기로 했다”고 말했다.

박대준 쿠팡 대표이사와 브랫 매티스 쿠팡 정보보호 최고책임자(CISO)가 2일 서울 여의도 국회에서 열린 과학기술정보방송통신위원회의 쿠팡 개인정보 유출 사고 관련 현안질의에 출석해 있다. 허정호 선임기자

박 대표 사임에 따라, 쿠팡의 모회사인 미국 쿠팡 Inc.는 해롤드 로저스 미국 쿠팡 Inc. 최고관리책임자 겸 법무총괄(CAO & General Counsel)을 쿠팡의 임시 대표로 선임했다.

로저스 신임 임시 대표는 개인정보 유출 사태에 따른 고객불안을 해소하고, 대내외적인 위기를 수습하는 한편 조직 안정화에 주력할 방침이다. 미국 쿠팡 Inc.가 개인정보 유출 사태 수습을 위해 적극적으로 나설 계획이라는 것이다.

쿠팡은 “개인정보 유출 사태로 심려를 끼쳐드린 점에 대해 깊이 사과드린다”며 “재발 방지를 위해 정보보안을 강화하고 신뢰 회복에 최선을 다할 것”이라고 말했다.

