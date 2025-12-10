S-오일, 고객과 모은 포인트 5488만원 기부

S-OIL(에쓰-오일)이 고객과 함께 적립한 보너스카드 포인트 5488만여원을 사랑의열매에 기부하며 ‘희망 2026 나눔 캠페인’에 동참했다.

사랑의열매 사회복지공동모금회는 S-OIL이 고객과 함께 모은 보너스카드 포인트 5488만2786원을 기부했다고 10일 밝혔다. 전달식은 이날 서울 중구 사랑의열매회관에서 S-OIL 이영호 영업전략부문장과 고객 대표 배동성·전진주 부부 등이 참석한 가운데 이뤄졌다.

S-OIL 이영호 영업전략부문장(왼쪽 세 번째)이 10일 고객 대표 배동성·전진주 부부(왼쪽)화 서울 중구 사랑의열매회관을 찾아 고객과 함께 적립한 보너스카드 포인트 5400여만원을 기부한 뒤 황인식 사무총장과 기념 촬영하고 있다. 사랑의열매 제공

기부금은 올 한 해 동안 S-OIL 고객이 적립해 기부한 보너스카드 포인트 2744만1393원에 회사가 동일 금액을 매칭해 조성됐다. 성금은 보호 종료를 앞둔 아동·청소년의 자립 준비를 지원하는 데 사용될 예정이다.

S-OIL은 2005년부터 고객의 주유 적립 포인트 중 50%를 기부로 선택할 수 있게 하고, 회사가 동일 금액을 보태는 방식으로 장기 기부 프로그램을 운영해 왔다. 올해까지 누적 기부액은 7억3000만원이 넘는다.

또 2023년부터는 ‘MY S-OIL(마이 에쓰-오일)앱’과 보너스카드 홈페이지에서도 기부 신청할 수 있게 하고, 리터당 2원이던 기부 적립을 3원으로 늘려 고객 참여를 강화하고 있다.

한편, 사랑의열매는 ‘행복을 더하는 기부, 기부로 바꾸는 내일’을 슬로건으로 ‘희망 2026 나눔 캠페인’을 내년 1월 말까지 진행한다. 목표액은 총 4500억원으로, 이날 사랑의온도탑은 35.2도를 기록했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지