부산대·동아대, 특성화대학원 추가 선정… 녹색신기술 융합형 핵심인재 양성

부산지역 2개 대학이 기후에너지환경부(기후부)에서 주관하는 녹색복원·생물소재·미세먼지관리 3개 분야 특성화대학원으로 추가 선정됐다.

10일 부산시에 따르면 부산대와 동아대가 각각 녹색복원과 생물소재·미세먼지관리 분야 특성화대학원으로 선정돼 최대 5년간 124억원의 국비를 지원받는다.

기후부 주관 녹색복원 분야 특성화대학원으로 추가 선정된 부산대 장전캠퍼스. 부산대 제공

기후부는 지난 9월 기후위기 대응을 위한 녹색기술을 개발하고 녹색산업을 선도할 핵심 인재를 양성하는 특성화대학원 통합공고를 통해 △녹색복원 △생물소재 △미세먼지관리 △탈플라스틱 △녹색금융 △통합환경관리 6개 분야 17개 대학을 모집했다.

이번에 녹색복원 분야에 추가 선정된 부산대는 권순철 교수(사회기반시스템공학과)의 첨단기술을 활용해 기획·설계·평가를 수행하는 실무형 인재 양성사업이 녹색복원 분야에 추가 선정돼 매년 8억원(5년간 총 40억원)의 국비를 지원받는다.

동아대는 생물소재와 미세먼지관리 2개 분야에 추가 선정됐다. 먼저 생물소재 분야는 정영수 교수(바이오소재공학과)의 첨단기술을 활용해 생물소재 가치를 극대화할 수 있는 고급 인재를 양성하는 사업으로, 매년 10억원의 국비(5년간 총 49억원)를 지원받는다. 또 최현준 교수(환경안전전공)는 미세먼지 문제 해결을 위해 산업계가 필요로 하는 미세먼지 종합관리 고급인재를 양성하는 사업에 선정돼 매년 7억원(5년간 총 35억원)의 국비를 지원받는다.

앞서 지난 3월 수열에너지와 폐배터리 재활용 분야 특성화대학원에 부산대 정지환 교수(기계공학부)와 국립부경대 오필건 교수(나노융합반도체공학부)가 각각 선정돼 석·박사 인재를 양성하고 있다. 이로써 올 한 해 동안 부산지역 3개 대학이 5개 분야 특성화대학원에 선정돼 최대 5년 동안 165억원의 국비를 지원받아 380명 이상의 녹색융합기술 고급 인력을 양성하게 된다.

기후부 주관 생물소재·미세먼지관리 분야 특성화대학원으로 선정된 동아대 하단캠퍼스. 동아대 제공

이번 선정을 통해 부·울·경을 아우르는 탄소중립 산업 생태계 조성과 탄소중립 관련 전문 인재 양성체계 구축에 가속도가 붙을 전망이다. 시는 이번 특성화대학원 지정 이후에도 지속적인 행정 지원을 통해 지역 대학과 공동으로 산업 생태계 탄소중립 전환과 상생을 유도할 방침이다.

박형준 시장은 “부산지역 산업이 기후위기에 대응하는 탄소중립형 산업으로 전환하기 위해서는 녹색융합 신기술 개발을 근간으로 하는 고급인재 양성이 필요하다”면서 “부산지역 대학의 녹색산업 분야 특성화대학원 선정은 부산의 녹색 신기술 및 신산업 성장을 촉진하는 중요한 기폭제가 될 것”이라고 강조했다.

