S&P "2026년 韓 성장률 2.3%로 반등…산업별 실적 차별화 심화"

국제 신용평가사 S&P 글로벌 레이팅스는 내년 한국 기업의 신용 여건에 대해 "최악의 국면은 지난 것으로 보인다"면서 국내총생산(GDP) 성장률을 2.3%로 전망했다.



박준홍 S&P 상무는 10일 발간한 보고서 '차트로 보는 한국 기업 전망 2026: 최악의 국면은 지나갔다'에서 "내년에도 한국 기업들을 둘러싼 신용 여건은 녹록지 않겠지만 최악의 국면은 지난 것으로 보인다"며 이같이 밝혔다.



그는 "한국 기업들은 변화하는 글로벌 영업 환경에 대응하기 위해 지속해 사업 모델을 재편하고 있다"며 "이는 관세와 공급 과잉으로 인해 주요 산업의 수익성이 훼손되는 시기에 오히려 더 많은 투자를 해야 하는 상황으로 이어지기도 한다"고 지적했다.



이에 S&P가 "올해 전기차 배터리, 화학, 철강 등 7개 기업의 신용 등급 또는 전망을 하향 조정했다. 긍정적인 방향의 등급 및 전망 조정은 반도체와 테크 부문 등 단 두 건에 그쳤다"면서 "이는 2020년 이후 한국 기업 신용도 측면에서 가장 좋지 않은 모습을 보인 한 해"라고 전했다.



그러나 그는 "향후 시장 상황에 대한 가시성이 높아졌다"며 "최근 한미 간의 합의를 통해 초기에 우려했던 관세 부담도 일부 완화됐고, 글로벌 거시경제 환경 또한 개선세를 보이고 있다"고 전했다.



이러한 흐름에 S&P가 최근 중국과 미국 등 주요 국가의 성장률 전망을 상향 조정했고 한국도 GDP 성장률을 2025년 1.1%에서 2026년 2.3%로 반등할 것으로 전망했다고 그는 전했다.



이와 함께 김제열 S&P 이사는 내년 전망에 대해 "산업 간 실적 차별화가 심화할 것으로 예상된다"면서 "화학 부문은 공급 과잉 지속과 더딘 구조조정으로 인해 하방 압력이 가장 강할 것으로 예상되고, 반도체 산업은 AI(인공지능) 주도의 수요 증가에 힘입어 상당한 호실적을 이어갈 가능성이 높다"고 덧붙였다.



그는 "미국의 정책 변화 또한 기업 실적을 좌우하는 핵심 요인"이라며 "미국의 전기차 보급 둔화는 한국 배터리 제조사들에 부정적 요인이나, 에너지저장장치(ESS) 수요 증가는 관련 기업의 실적 부담을 일정 부분 완화하는 데 도움이 될 것"이라고 예상했다.



아울러 그는 "미·중 무역 갈등은 조선 산업 등 여러 국내 기업에 새로운 사업 기회를 제공할 수도 있을 것"이라고 내다봤다.

