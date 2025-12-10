황제성, 이민정 대학 시절 폭로…"부자여서 택시타고 다녀"

배우 이민정과 개그맨 황제성이 함께 성균관대를 찾아 대학시절을 추억했다.

9일 공개된 이민정의 유튜브 채널에는 '대학시절 유일하게 남은 연예인 친구 제성이와 추억여행'이라는 제목의 영상이 게재됐다.

영상에는 성균관대 연기 예술학과 1기 동기인 이민정과 황제성이 모교를 찾는 모습이 담겼다. 황제성은 “전래동화처럼 아무도 안 믿더라. 누나랑 나랑 동기라고 하니까”라며 웃음을 자아냈다.

이민정은 황제성과의 교내를 돌아다니기 앞서 "학교 건물이 높아서 버스를 타고 가야 할 것 같다"라고 말했다. 황제성은 "누나는 부자여서 많이 안 걸었던 걸로 기억한다"고 했다.

황제성은 "부르주아 패밀리랑 볏짚 패밀리가 있었다. 나는 볏짚 패밀리여서 혜화역 4번 출구에서부터 걸어왔다"며 "여기는 엄홍길 선생님 마음으로 걸어가야 학업을 할 수 있다"고 했다.

이에 이민정은 "난 늦은 적이 많아서 택시를 탄 거였다"고 했는데, 황제성은 "누나는 늦어도 교수님이 이뻐해서 아무 말도 안 했다"고 했다.

황제성은 이민정의 대학 시절 인기에 대해서도 증언했다. 황제성은 "누나 난리였다"라며 남학생들의 수군거림에 이민정이 이미 데뷔한 학생인 줄 알았다고 했다. 이민정은 "왜 그런 기억이 없지?"라며 의아해했다.

이민정은 "영문학과 복수전공을 했다가 포기했다"며 공부만 했다고 전했다. 황제성은 "누나는 수업할 때 빼고 잘 안 보였다"라며 "어딜 갔는지 모르겠다, 엄청나게 싸돌아다녔다"라고 했다.

