전국 대부분 지역에 비·눈…“빙판길 안전 유의” [내일날씨]

목요일인 11일 전국 대부분 지역에 비가 내리겠다.

10일 기상청에 따르면 11일 새벽에 중부지방과 전라권, 제주도에 비가 시작돼 오전부터 전국 대부분 지역으로 확대하겠다. 낮에 대부분 그치겠지만, 강원동해안·산지와 경북동해안·북동산지, 울산은 금요일인 12일 낮까지 이어지는 곳도 있겠다.

사진=뉴스1

예상 강수량은 수도권과 강원, 충북 등에 5∼10㎜, 대전·세종·충남과 전라권, 부산·울산·경남 등은 5㎜ 안팎이다.

경기동부와 강원도, 경북북동산지에는 눈이 올 가능성도 있다. 강원산지·동해안의 경우 많은 곳에는 10㎝ 이상 눈이 오는 곳도 있겠다.

기상청은 11일 내리는 비 또는 눈은 대기 하층과 지상의 미세한 기온 차이로 인해 같은 시·군·구 내에서도 고도별로 강수 형태가 달라지고 적설에도 차이가 있겠다고 설명했다.

지면 온도가 낮은 지역에서는 비 또는 눈이 얼어 붙어 빙판길과 도로 살얼음이 나타나는 곳이 많을 것으로 예상되는 만큼 아침 출근길 등 차량 운행 시 저속 운행 등 교통안전과 보행자 안전에 각별히 유의할 필요가 있겠다.

