예비 시아버지 속도 맞춰 술 마셨더니…"며느릿감 아니다"

아버지 속도에 맞춰 술을 마신 여자친구가 며느릿감으로 못마땅하다는 어머니 때문에 고민이라는 사연이 소개됐다.

지난 8일 JTBC '사건반장'에는 결혼을 전제로 2년 동안 만난 여자친구를 부모님께 소개한 30대 남성의 사연이 전해졌다.

사연자는 "아버지께서 평소에 반주를 즐겨 하신다. 저와 어머니는 그날 차를 가져와서 여자친구와 아버지만 술을 마시게 됐다"고 한다.

이어 "아무도 술을 억지로 권하지 않았고 아버지께서도 중간중간 괜찮다고 하셨지만 여자친구는 아버지와 속도를 맞춰서 각자 한 병 정도 마셨다"고 말했다.

그런데 며칠 뒤 사연자의 어머니로부터 전화가 왔다고 한다.

어머니는 "애(여자친구)가 나쁜 애 같지는 않은데 술 마시는 건 좀 그렇다"며 "아버지 술 드시는 거 한 잔을 안 지고 똑같이 마시냐. 걔 술 너무 좋아하는 거 아니냐"고 말했다.

이에 사연자는 "아버지 맞춰드리려고 노력한 것"이라 해명했지만 어머니는 "사위가 그러면 좋지만 며느리가 그러니까 싫다"고 불평했다.

사연자는 "결국 서로 의견 차를 좁히지 못한 채 전화를 끊었다. 여자친구가 술을 못 마시는 건 아니지만 엄청 좋아하는 편도 아니다. 부모님께 맞춰 드리려고 마신 게 오히려 밉보이게 됐다니까 혼란스럽다. 이게 정말 문제가 되는 행동이냐"고 호소했다.

박상희 심리학 교수는 "사연자가 여자친구가 보통 때 술을 그렇게 좋아하지 않는다고 그랬다. 그렇다면 아버님께 잘 보이고 싶어 노력한 거라고 봐야 할 것 같다"며 "긴장도 좀 되니까 계속해 마신 것 같은데 그렇다면 귀엽게 봐 줘야 하지 않을까 싶다"고 말했다.

누리꾼들은 "시어머니 때문에 피곤해서 못 살겠네 헤어지는 게 답이다", "두 병도 아니고 한 병까진 좋게 봐줄 수 있는 거 아닌가" 등의 반응을 보였다.

<뉴시스>

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지