박나래 “오해 풀었다” 거짓 입장?…전 매니저 “사과? 소송하자더라”

매니저 갑질과 불법 의료행위 등으로 활동을 중단한 코미디언 박나래가 전 매니저들과 직접 만나 오해를 풀었다고 밝힌 가운데 당사자들이 이를 반박하고 나섰다.

9일 채널A은 전 매니저들이 박나래와 오해를 풀지 않았다고 보도했다. 매니저들은 박나래와 3시간 가량 이야기나눈 것은 맞지만 “사과도 받지 못했고 양측의 어떠한 합의도 없었다”고 주장했다.

이들은 "사과도 받지 못했고 어떠한 합의도 없었다"며 "우리가 '한 달 동안 많이 참지 않았냐. 이제 못 하겠다'고 하자 박나래가 '그러면 소송하자'고 했다"고 전했다.

그러면서 "(박나래의 입장문에서) 오해가 풀렸다는 말을 보고 어이가 없었다"며 "입장문을 내려고 나를 만났다는 생각이 들었다. 어떻게든 시간을 끌어 여론을 바꾸려는 의도가 보인다"고 했다.

전직 매니저들은 지난 3일 박나래로부터 특수상해와 폭언, 대리 처방, 직장 내 괴롭힘, 등을 겪었다며 서울서부지법에 부동산 가압류를 신청하고, 1억원 규모의 손해배상 청구 소송도 예고했다.

또 박나래가 회사 자금은 전 남자친구에게 사적으로 지급했다며 특정경제범죄 가중처벌 등에 관한 법률 위반(횡령) 혐의로 고발한 것으로 알려졌다.

이에 박나래 측은 "퇴직금 수령 후에도 전년도 매출의 10%에 해당하는 금액을 요구했다"며 공갈 혐의로 맞고소했다.

양측의 갈등이 진흙탕 공방으로 번진 가운데 박나래는 지난 8일 방송 활동 중단 선언과 함께 전직 매니저들을 직접 만나 오해를 해소했다고 밝혔다.

한편 박나래는 사생활 논란으로 고정 멤버로 출연했던 MBC 예능 프로그램 '나 혼자 산다', tvN 예능 '놀라운 토요일' 등에서 하차했다. 내년 1월 방영 예정이었던 MBC 새 예능 '나도신나' 제작은 취소됐다.

