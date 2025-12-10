뉴욕 증시, FOMC 앞두고 관망…혼조세 출발

뉴욕증시 3대 주가지수는 12월 미 연방준비제도(Fed·연준)의 금리 결정을 앞두고 경계감이 팽배한 가운데 혼조세로 출발했다.

9일(현지시간) 오전 10시 24분 현재 뉴욕증권거래소에서 다우존스 30 산업평균지수는 전장보다 108.83포인트(0.23%) 오른 4만7848.15를 기록했다. 스탠더드앤드푸어스(S&P) 500지수는 전장 대비 6.49포인트(0.09%) 오른 6853.00, 나스닥 종합지수는 전장보다 23.30포인트(0.10%) 하락한 2만3522.60을 가리켰다.

사진=로이터연합뉴스

금리 결정이 이뤄지는 12월 연방공개시장위원회(FOMC)는 이날부터 이틀 일정으로 진행된다. 시카고상품거래소(CME) 페드워치에 따르면 금리선물 시장은 연준이 기준금리를 현 3.75∼4.00%에서 0.25%포인트 낮출 확률을 89.4%로 반영하고 있다. 지난달 66.9%에서 대폭 올랐다.

금리 결정을 하루 앞두고 노동시장 상황을 엿볼 수 있는 지표도 나왔다. 미 노동부의 구인·이직보고서(JOLTS)에 따르면 9·10 구인 건수는 각각 770만건으로 시장 예상치인 720만건을 웃돌았다. 미국의 월간 구인 건수는 지난 7∼8월 720만건에 머물며 고용시장 냉각 우려에 따른 조기 기준금리 인하 기대감을 자극했다. 이번 지표는 이 같은 우려를 해소하는 방향으로 작용할 예정이다.

업종별로 살펴보면 기술, 통신은 약세를 보였고 이를 제외한 모든 업종은 강세를 나타냈다.

엔비디아는 도널드 트럼프 미국 대통령이 엔비디아 인공지능(AI) 칩 H200의 대중국 수출을 허용한다고 밝히면서 주가가 장중 2% 이상 뛰었으나 이후 중국 당국이 엔비디아 칩 수입을 막을 수 있다는 파이낸셜타임스 보도가 나오면서 상승 폭을 반납했다.

CVS는 2026년 가이던스가 시장 예상을 웃돌면서 주가가 3% 이상 뛰었다. IT 컨설팅 업체 액센추어는 인공지능(AI) 챗봇 ‘클로드’ 개발사 앤트로픽과 3년간의 파트너십을 맺으면서 주가가 1% 이상 올랐다.

유럽증시 또한 혼조세를 보이고 있다. 유로스톡스50 지수는 전장 대비 0.09% 내린 5720.59에 거래 중이다. 영국 FTSE100 지수와 독일 DAX 지수는 각각 0.25%, 0.40% 올랐고 프랑스 CAC40 지수는 0.55% 하락했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지