연말연시 희망 밝힌다… 광화문광장 ‘빛의 연가’

한겨울밤 서울 광화문광장을 빛으로 물들일 대규모 미디어파사드 전시가 펼쳐진다. 서울시는 12일부터 내년 1월4일까지 광화문광장에서 ‘2025 서울라이트 광화문’을 개최한다고 9일 밝혔다.



올해 4회째인 이 전시에는 아티스트 16명이 ‘광화, 빛으로 숨쉬다’를 주제로 광화문 미디어파사드 전시, 운수대통로 빛조형, 세종 파빌리온 미디어아트 등을 선보인다. 문화서울역284 100주년 기획 전시의 예술감독이었던 최진희가 아트디렉터를 맡는다.



이번 전시에서는 베니스 비엔날레 황금사자상을 받은 더그 에이트킨이 팝송 ‘나는 당신에게만 시선이 머뭅니다’(I Only Have Eyes for You)를 주제로 도시의 리듬과 감정을 표현한 작품 ‘SONG 1’을 선보인다. 이외에도 추수, 에이플랜컴퍼니, 더퍼스트게이트가 참여한다.



세종대왕 동상 북측부터 광화문을 가로지르는 광장에는 ‘운수대통로’가 설치된다. 통로는 ‘케이팝 데몬 헌터스’(케데헌)를 통해 전 세계적으로 널리 알려진 일월오봉도와 한국 전통 단청 건축물을 재해석한 26m 규모의 거대한 빛조형 작품 등으로 구성된다.



세종대왕 동상 북측 바로 앞에는 가로 10m, 세로 6m 규모의 LED 디지털 무대 ‘세종 파빌리온’을 설치한다. 국내외 초청 작가 6명과 국제공모를 통해 선정된 5명의 공모 작가 작품을 전시하며, 시민들은 이들 중 최우수 작품을 선정할 계획이다.

