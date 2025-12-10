尹, 계엄 직후 추경호에 “오래 안 가니 걱정 말라”

12·3 비상계엄 해제 당일 윤석열 전 대통령이 당시 국민의힘 원내대표였던 추경호 의원에게 전화해 계엄의 자발적 조기 해제를 약속하며 계엄의 필요성과 배경을 설명한 사실이 드러났다.



세계일보가 9일 확보한 추 의원의 ‘내란중요임무종사 혐의’ 공소장에 따르면, 윤 전 대통령은 계엄 선포 당일 밤 11시22분 추 의원에게 전화해 “비상계엄이 보안을 요하는 것이기 때문에 미리 알려주지 못해 미안하다”며 “오래 안 갈 거니까 걱정 말라”라고 말한 것으로 파악됐다. 약 2분5초간의 통화에서 윤 전 대통령은 계엄의 자발적 조기 해제를 약속하며 추 의원의 협력을 요청했다고 특검팀은 판단했다. 특검팀은 “추 의원은 이때 계엄에 반대나 우려 등 문제제기를 전혀 하지 않았다”며 “국회 봉쇄 조치 등에 대해서도 부당성을 지적하지 않았다”고 적시했다.

국민의힘 추경호 의원. 연합뉴스

특검팀은 추 의원이 실제 의원총회 개최 의사가 없었음에도 비상의원총회를 개최해 소속 의원들의 본회의장 이동을 막았다고 봤다. 추 의원이 한동훈 전 대표와 국회 본회의장에 있던 의원들을 밖으로 유도했다는 것이다. 공소장에 따르면 그는 한 전 대표에게 “거기(본회의장)에 더불어민주당 의원들도 있고, 공개된 장소이니 아래층(원내대표실)에서 상황을 정리하고 투표가 결정되면 올라가도 되지 않나”라고 말하며 본회의장 밖으로 나올 것을 요청했다.



공소장에는 추 의원이 군경의 국회 진입 상황을 보고도 방관했다는 내용도 담겼다. 특검팀은 추 의원이 조속한 계엄 해제요구안 의결이 이뤄지지 않을 경우의 심각성을 인식하고도 원내대표실에 머물며 적절한 조치를 하지 않았다고 지적했다.



한편, 황교안 전 국무총리의 ‘내란선동 등 혐의’ 공소장에 따르면, 황 전 총리는 계엄 당일 김주현 당시 대통령실 민정수석비서관과 여러 차례 통화를 나눈 것으로 파악됐다. 황 전 총리가 같은 날 밤 11시쯤 김 전 수석과 문자메시지를 주고받은 후 약 2분간 통화했고, 이후 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 ‘주사파를 척결해야 한다’는 취지의 글을 올렸다고 한다. 황 전 총리는 김 전 비서관과 자정 무렵부터 약 20분간 추가 통화를 나눈 후 재차 ‘우원식 국회의장과 한동훈 당시 국민의힘 대표를 체포하라’는 글을 올렸다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지