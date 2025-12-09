PATA 총회 2026년 경주·포항서 개최…경북도, 공동 준비 돌입

내년에 열리는 아시아태평양관광협회(PATA) 연차총회를 앞두고 경북도와 경주시, 포항시, 경북문화관광공사 등이 손을 맞잡았다.

경북도는 9일 경북문화관광공사에서 아시아태평양관광협회(PATA), 경주시, 포항시, 경북문화관광공사와 함께 '2026년 PATA 연차총회'의 성공적 개최를 위한 업무협약을 체결했다고 밝혔다.

PATA 협약식 참석자들이 기념촬영을 하고 있다. 경북도 제공

PATA 연차총회는 아시아·태평양 지역 정부와 지자체, 관광업계가 참여하는 대표적인 국제 관광 행사다.

내년 연차총회는 5월 11일부터 13일까지 포항 라한호텔과 경주 HICO에서 열린다.

협약식에는 누어 아흐마드 하미드 PATA CEO를 비롯해 김병곤 경북도 문화관광체육국장, 김남일 경북문화관광공사 사장, 경주시와 이상현 포항시컨벤션추진본부장 등 관계자들이 참석해 총회 준비 방향과 경북 관광 활성화 전략을 논의했다.

이번 협약에 따라 5개 기관은 △연차총회 개최를 위한 기반시설 및 프로그램 제공 등 행·재정 지원 △경주·포항의 국제 홍보 강화 등에서 긴밀히 협력할 예정이다.

협약식 이후 PATA 본사 관계자들은 9일부터 4일간 행사장과 숙박시설, 교통 동선, 지역 관광지 등을 직접 확인하는 현장 실사에 들어갔다.

실사단은 한식 체험 프로그램 등 총회 운영에 필요한 요소들을 집중 점검한다.

경북도와 문화관광공사는 '2025 APEC 정상회의' 경주 개최를 계기로 글로벌 홍보 전략을 강화하며 국제행사 유치를 적극 추진해 왔고, 그 결과 2026년 PATA 연차총회를 경북으로 유치하는 데 성공했다.

김병곤 문화관광체육국장은 "내년 연차총회는 APEC에 이어 경북을 국제사회에 다시 한번 알릴 기회인 만큼 철저히 준비하겠다"고 밝혔다.

