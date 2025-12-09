리투아니아, 벨라루스발 풍선에 국가비상사태 선포

발트 3국 중 최남단 국가인 리투아니아가 벨라루스에서 날아온 풍선이 거듭 영공을 침범하자 국가비상사태를 선포했다고 로이터 통신 등이 보도했다.



리투아니아 정부는 9일(현지시간) 성명을 내고 국가비상사태 선포를 발표하면서, 벨라루스에서 날아오는 담배 밀수용 풍선 탓에 항공 교통에 차질이 빚어질 뿐 아니라 공공의 안전까지 위협받고 있다고 설명했다.

리투아니아 벌판에 착륙한 담배 밀수용 풍선. AP연합뉴스

벨라루스와 679㎞에 걸쳐 국경을 맞댄 리투아니아는 미확인 드론에 더해 벨라루스에서 수시로 날아오는 담배 밀수용 풍선으로 최근 수도 빌뉴스 공항을 여러 번 폐쇄했다.



블라디슬라브 콘드라토비치 리투아니아 내무장관은 이번 조치로 경찰과 조율하거나 독자적으로 행동할 수 있는 군대의 작전 재량권이 확대된다고 밝혔다. 국가비상사태가 언제까지 유지될지는 아직 불명확하다고 로이터는 전했다.



옛 소련 구성국이자 현재 북대서양조약기구(NATO·나토), 유럽연합(EU)의 일원인 리투아니아는 2022년 2월 러시아의 우크라이나 침공 이후 우크라이나를 적극 지원하면서 러시아·벨라루스와 무력충돌 가능성에 대비하고 있다. 리투아니아는 남서쪽으로는 러시아 역외영토 칼리닌그라드와도 국경을 맞대고 있다.



나토에 속한 유럽 각국은 최근 정체가 확인되지 않은 드론이 공항과 군사기지 상공에 잇따라 출몰하자 러시아의 하이브리드 공작을 의심해 왔다.



리투아니아는 밀수용 풍선 역시 벨라루스 당국이 개입한 공작이라며 EU 차원의 공동 대응과 벨라루스 제재를 요구하고 있다. 러시아의 맹방인 벨라루스는 그러나 이런 의혹을 부인하면서 리투아니아가 국경 긴장을 고조시켜 EU 예산을 타내려 한다고 주장한다.



리투아니아는 2021년에도 벨라루스가 불법 이주민을 일부러 데려와 '밀어내기' 방식으로 자국 영토로 유입시키고 있다며 국가비상사태를 선포한 바 있다.

<연합>

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지