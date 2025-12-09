김학민 “대통령 충남·대전 통합 구상 적극 지지… 천안·아산 통합도 병행해야”

김학민 이론경제연구소 대표(전 충남테크노파크 원장)가 9일 “이재명 대통령이 밝힌 충남–대전 통합 구상은 충청권 균형발전의 핵심 전략”이라며 통합 논의에 대한 적극적인 지지 의사를 밝혔다. 김 대표는 특히 “천안–아산 통합이 함께 추진될 때 통합 효과가 극대화될 것”이라고 강조했다.

김 대표는 이날 천안시청에서 가진 기자회견에서 “충남·대전 통합은 필요조건이지만 그것만으로는 충남 발전의 완성에 이르기 어렵다”며 “천안과 아산이 수도권 남부와 경쟁할 수 있는 도시권 위상을 갖추려면 통합을 통해 200만 규모의 생활·경제권을 형성해야 한다”고 말했다. 그는 아울러 “논산·계룡·세종, 부여·청양, 당진·서산·보령 등 생활권 특성에 맞춘 지역별 통합도 중장기적으로 검토해야 한다”고 제언했다.

김학민 이론경제연구소 대표와 관계자들이 9일 천안시청 브리핑실에서 기자회견을 열었다.

김 대표는 문재인 정부가 추진했던 ‘초광역 지역혁신플랫폼’ 사례를 언급하며 충청권 협력 경험을 통합 필요성의 근거로 제시했다. 그는 “충북·충남·세종 등 3개 광역과 24개 대학이 참여한 메가시스템을 직접 운영하며 지역 협업의 효과를 확인했다”며 “정권 교체 이후 이 구조가 약화됐지만, 충청권 공동체 회복의 실질적 해법은 충남–대전 통합에 있다”고 설명했다.

김 대표는 인구·경제 구조 변화도 통합 논의의 배경으로 들었다. 그는 “1986년 이후 충남 인구는 48만명 늘었지만 대전은 4만명 줄어드는 등 지역 구조 변화가 진행되고 있다”며 “특히 천안·아산 통합은 지역 경쟁력을 유지하기 위한 불가피한 선택”이라고 했다. 이어 “충남은 2030년 이후 인구 정체가 예상되는 만큼 국가·권역 단위의 통합 전략을 선제적으로 마련해야 한다”고 강조했다.

김 대표는 “정치적 공방을 넘어 실질적 협력 체계를 구축하는 것이 통합 논의의 출발점”이라며 “충청권이 국가 균형발전의 모범 모델을 제시할 수 있도록 정부와 지자체가 속도감 있게 추진해야 한다”고 덧붙였다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지