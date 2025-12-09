“北, ‘김정은 혁명사상’ 명문화 가능성”

북한이 내년 초로 예상되는 제9차 노동당 대회를 통해 김정은 국무위원장의 권위를 공고히 할 수 있다는 관측이 나왔다.



양무진 북한대학원대학교 석좌교수는 국가안보전략연구원(전략연)이 9일 개최한 ‘2026년 한반도 정세전망과 정책과제’ 주제 포럼에서 “9차 당대회에서 김정은 혁명사상을 당규약에 명문화하고 김 위원장에게 공화국 대원수 칭호를 부여할 수 있다”며 “북한이 ‘김정은의 조선’ 만들기에 주력할 것”이라고 전망했다. 김보미 전략연 북한연구실장도 “김 위원장의 수령 지위와 절대 권위 상징화를 추진하며 ‘온 사회 김정은 혁명사상화’를 가속할 것”이라고 내다봤다.

김정은 북한 국무위원장과 딸 김주애가 지난 5월9일 평양 주재 러시아 대사관을 방문, 알렉산드르 마체고라 주북한 러시아대사(왼쪽)와 인사를 하고 있다. 조선중앙TV·뉴시스

김정은 혁명사상은 김 위원장이 제시한 노선과 정책이 국가와 노동당의 것과 같다며 정당성을 강조해 김 위원장의 통치를 정당화하는 정치이념이다. 이를 당의 최고 규범인 당규약에 명문화하면 북한의 모든 조직이 해당 사상에 맞춰 정책을 시행해야 한다. 공화국 대원수는 현재 김 위원장의 군 직위인 ‘원수’보다 더 높은 직위로, 군사 계급을 넘어 국가의 최고 지도자임을 뜻한다.



한편 김 위원장은 이날 알렉산드르 마체고라 북한 주재 러시아대사의 사망과 관련해 블라디미르 푸틴 대통령에게 조전을 보내고 러시아 대사관에 위문을 표시했다.

