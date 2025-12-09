트럼프, 엔비디아 ‘H200칩’ 中 수출 허용

도널드 트럼프 행정부가 엔비디아의 인공지능(AI) 칩 ‘H200’의 중국 수출을 허용했다. AI 경쟁에서 중국을 견제하기 위해 2022년 시작된 미국의 AI 칩 대중 수출 통제 정책이 큰 분기점을 맞게 됐다.



트럼프 대통령은 8일(현지시간) 사회관계망서비스(SNS) 트루스소셜을 통해 “나는 시진핑 중국 국가주석에게 미국이 강력한 국가 안보를 계속 유지할 수 있다는 조건으로 엔비디아가 중국 및 다른 국가의 ‘승인된 고객’에게 H200 제품을 출하하는 것을 허용할 것이라고 통보했다”고 밝혔다. 트럼프 대통령은 “시 주석은 긍정적으로 반응했다”며 “(H200 판매액의) 25%는 미국에 지불될 것”이라고 설명했다. 그는 “이 정책은 미국의 일자리를 지원하고 미국의 제조업을 강화하며 미국 납세자들에게도 도움이 될 것”이라고 강조했다.

도널드 트럼프 미국 대통령과 시진핑 중국 국가주석이 지난 10월30일 김해공군기지에 회담을 위해 도착한 뒤 악수하고 있다. UPI연합뉴스

트럼프 대통령은 엔비디아의 최첨단 AI 칩인 ‘블랙웰’과 곧 출시 예정인 ‘루빈’은 이번 합의에 포함되지 않는다고 설명했다. H200은 최신 블랙웰 기반 GPU(그래픽처리장치)보다는 뒤처지지만, 현재 중국 수출이 승인된 저사양 칩 H20보다는 압도적으로 앞서 있다. 트럼프 대통령은 “상무부가 세부 사항을 마무리 중이며, 이와 같은 방식의 접근은 AMD, 인텔, 그리고 다른 위대한 미국 기업들에도 적용될 것”이라고 밝혔다.



미국은 조 바이든 행정부 시절인 2022년 최첨단 AI 칩을 중국에 수출할 수 없도록 하는 수출 통제 규제를 도입했다. 트럼프 행정부도 블랙웰이 중국의 손에 들어갈 경우 AI 분야에서 미국의 우위가 흔들릴 수 있다고 판단해 수출을 제한해왔다.



엔비디아는 이날 성명을 통해 “상무부 심사를 거쳐 승인된 상업 고객에게 H200을 공급하는 것은 미국 산업 경쟁력과 국가 이익에 부합하는 신중하고 균형 잡힌 선택”이라며 환영했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지