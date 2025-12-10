10·15 여진… 아파트 분양시장 ‘흐림’

서울 전역의 토지거래허가구역(토허구역) 지정 등 초강력 규제를 동원한 10·15 부동산 대책 여파로 서울 아파트 분양 시장에 대한 부정적 전망이 이어지고 있다.

9일 서울 남산에서 강남과 용산 일대 아파트 단지가 내려다보이고 있다. 뉴시스

9일 주택산업연구원(주산연)에 따르면 지난달 18∼28일 주택 사업자를 대상으로 설문조사한 결과, 12월 전국 아파트 분양전망지수는 지난달 대비 5.8포인트 하락한 66.3으로 나타났다. 서울(81.8), 인천(48.0)도 각각 지난달보다 3.0포인트, 17.2포인트 떨어졌다.



100 이상은 분양 시장을 긍정, 100 미만은 부정적으로 보는 사업자가 더 많음을 의미한다. 이달 전국 아파트 지수(66.3)는 2023년 12월(61.5) 이후 가장 낮은 수치다. 주산연은 “고강도 수요 규제로 수도권 분양 시장이 잠잠한 가운데 지역별 부동산 시장의 양극화가 심화한 결과”라며 “10·15 대책 이후 지방 부동산 거래량이 다소 증가하고 있지만, 미분양 주택도 계속 늘고 있어 분양시장 전망에는 긍정적인 영향을 미치지 못했다”고 분석했다.



반면 경기(71.4)는 같은 기간 1.7포인트 상승했다. 서울 규제지역과 인접한 경기 일부 지역의 경우 집값 상승에 대한 기대감이 전망치를 밀어올린 것으로 보인다.



비수도권 아파트의 12월 분양전망지수는 지난달보다 5.8포인트 하락한 66.1을 기록했다. 광주(44.4)는 지난달 대비 27.0포인트 떨어졌고 제주(50.0), 경북(69.2), 충남(61.5) 등도 10포인트 이상 하락했다.

