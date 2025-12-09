李대통령 지시에도… ‘세관 마약밀수 연루·수사 외압’ 모두 무혐의

백해룡 경정이 제기한 ‘세관 마약수사 외압 의혹’을 수사해 온 서울동부지검 검경 합동수사단(합수단)은 9일 세관 공무원들의 마약밀수 연루 의혹과 경찰·관세청 지휘부의 수사 외압 의혹에 대해 전원 혐의없음 처분했다. 이재명 대통령이 지난 10월 백 경정을 합수단에 파견하고 “실체적 진실을 철저히 밝히라”고 직접 지시했지만, 백 경정 주장은 사실무근으로 결론났다. 합수단은 “객관적 사실과 다른 의혹 제기로 사건 관계인들의 명예훼손 피해가 상당히 증폭됐다”면서도 김건희 일가의 마약밀수 의혹은 계속 수사할 것이라고 밝혔다.

◆‘세관 마약수사 외압 의혹’…실상은 밀수범 허위진술



백 경정은 서울 영등포경찰서 형사과장이었던 2023년 마약 밀수 사건을 수사하면서 말레이시아인 운반책 3명에게서 “인천공항 세관 공무원들이 마약 밀수 과정에서 도움을 줬다”는 진술을 확보했다고 주장했다. 세관 공무원 7명이 말레이시아 국적 마약 밀수범들과 공모해 이들이 국내로 입국하는 과정에서 농림축산부 검역대를 거치지 않고 필로폰 약 24㎏을 밀수하도록 도왔다는 것이다.



하지만 합수단 조사 결과 이는 말레이시아 밀수범들의 허위 진술에서 비롯된 것으로 드러났다. 수사 초기인 2023년 9월22일, 경찰 인천공항 실황조사 영상에서 밀수범들이 통역인이 없는 말레이시아어로 여러 차례 허위 진술을 종용하는 장면이 확인됐다. 밀수범 A는 지난해 3월 수감 중 밀수범 B에게 보낸 편지에서도 “경찰 조사에서 세관 관련해서 이미 기억이 안 난다고 말했는데, 경찰관이 이미 진술한 내용이 있어서 진술을 바꿀 수 없다고 했다”며 허위 진술을 했음을 실토했다. 합수단 조사 과정에서도 밀수범 전원이 “세관 직원의 도움을 받은 사실이 없다”고 진술을 번복했다.

◆“용산 외압”… 대통령실 최초 보고 브리핑 당일



세관 공무원으로 수사를 확대하던 백 경정은 윤석열정부의 대통령실·검찰·경찰의 외압을 받았고 서울 강서경찰서 지구대장으로 좌천당했다고 주장해 왔다. 김찬수 당시 영등포서장이 브리핑 연기를 지시하면서 “용산에서 심각하게 보고 있다”고 말했다는 것이다.

그러나 합수단 조사 결과 대통령실의 개입이나 관련자들의 위법행위는 확인되지 않았다. 경찰청 국가수사본부에서 대통령실 국정상황실로 영등포서 마약사건을 최초 보고한 시점은 영등포서 브리핑 당일인 2023년 10월10일 오전 8시36분으로 확인됐다. 백 경정이 제기한 외압 의혹보다 훨씬 늦은 시점이다.



합수단은 경찰청·서울청 등 30개소 압수수색과 휴대전화 총 46대 포렌식 수사를 진행했으나 피의자들이 대통령실 관계자와 연락한 내역 자체가 없었다고 밝혔다. 세관 직원들의 마약밀수 가담행위 자체가 인정되지 않아 외압을 행사할 동기나 필요성이 없었던 셈이다.

◆브리핑 연기·사건이첩 지시는 적법



경찰 지휘부가 브리핑을 연기하라고 지시하고, 사건을 서울청으로 이첩하겠다고 하는 등 수사에 외압을 행사했다는 백 경정 주장도 사실과 달랐다.



합수단은 경찰 지휘부의 브리핑 연기 지시에 대해 경찰 공보규칙에 따른 상급청 보고절차 이행 및 보도자료 중 부적절한 내용 수정을 위한 적법한 업무지시로 판단했다. 당시 백 경정은 2023년 9월20일 공보책임자로서 경찰 공보규칙상 필요한 사전보고를 완료하지 않은 상태였다. 또 밀수범들의 진술 외에 확보된 증거가 없었고 세관 피의자를 특정조차 하지 못한 상황이었다.



백 경정은 이날 합수단 수사 결과에 직접적인 반박 입장을 내지 않았다. 대신 인천지검·서울중앙지검·대검찰청 등 검찰청 3곳과 인천공항세관·김해세관·서울본부세관 등 관세청 3곳 등 총 6개소를 대상으로 압수수색검증영장을 신청했다고 밝혔다. 백 경정은 “세관이 말레이시아 마약조직 필로폰 밀수에 가담한 정황 증거가 차고 넘치며, 검찰 사건기록 상으로도 충분히 소명된다”고 주장했다.



백 경정 법률대리인인 이창민 변호사는 이번 발표에 대해 “결론을 정해 놓고 한 수사였으니 당연한 결과”라며 “모두 무혐의 나올 줄 이미 알고 있었다”고 했다.

