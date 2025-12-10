박나래 불법의료 의혹 ‘주사이모’, 사무실 임대료도 4년간 안 냈다

방송인 박나래가 불법 의료행위 논란에 휩싸인 가운데 시술자인 일명 ‘주사이모’가 자신이 대표로 등록한 사무실의 사용료를 수년째 체납하고 있는 것으로 나타났다.

9일 세계일보 취재를 종합하면 주사이모 A씨는 자신이 대표로 있는 의료 관련 업체를 서울 강남구 논현동의 한 공유 사무실에 등록해 두고 4년 넘게 임대료를 체납 중인 것으로 확인됐다. 이 사무실은 여러 업체가 1인∼5인실과 회의실 등을 빌리는 형태인데 A씨는 2020년 1인 사무실을 계약한 것으로 전해졌다.

‘주사 이모’ A씨의 의료 업체가 주소를 둔 서울 강남구 논현동의 공유 사무실 모습.

사무실 관리업체 관계자는 “A씨가 2020년 들어와서 현재까지 주소를 사용하고 있다”며 “2021년까지는 돈을 냈지만 49개월째 임대료를 내지 않아 수차례 내용증명을 보냈지만 응답이 없다”고 밝혔다. A씨가 박나래뿐 아니라 다른 연예인을 대상으로도 불법 의료행위를 했다는 의혹이 나오는 가운데 본인이 대표로 있다고 밝힌 사업체의 실체조차 불분명한 것으로 드러난 것이다.

앞서 박나래 전 매니저들은 A씨가 처방전 없이 박나래에게 항우울제 등 약을 줬고 박씨는 의료기관이 아닌 A씨 오피스텔이나 차량 등에서 링거를 맞았다는 점을 들어 불법 의료행위 의혹을 제기했다. 이후 A씨는 의료 가운을 입은 자신의 사진 등을 사회관계망서비스(SNS)에 공개하며 ‘포강의과대학병원 최연소 교수’라고 주장했다. 하지만 A씨가 대한의사협회에 등록된 국내 의사 면허 소지자는 아닌 것으로 전해졌다.

박나래와 A씨 등은 최근 의료법 위반 등 혐의로 고발된 상태다. 경찰에 따르면 서울 강남경찰서는 5일 오전 국민신문고를 통해 의료법 위반·대중문화예술산업발전법 위반, 특수상해 등 혐의로 고발장을 접수했다. 고소 대상에는 박나래와 A씨, 박나래 모친, 성명불상의 전 매니저와 1인 기획사가 포함됐다.

